WhatsApp permite llamadas por satélite, pero en un celular específico: este modelo contará con el servicio

La nueva función de WhatsApp dejó sorprendidos a todos y es que con el avance de la tecnología, la aplicación de mensajería instantánea también busca renovar su servicio y confirmó que estará permitiendo las llamadas vía satélite.

A pesar de no tener señal, los usuarios de WhatsApp podrán realizar llamadas desde cualquier parte del mundo. Meta está trabajando para pronto tener disponible la función satelital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solamente se podrá realizar a través de un modelo en específico.

Así funciona las llamadas por satélite en WhatsApp

Si tenías problemas para realizar llamadas por la poca cobertura, ahora, WhatsApp permitirá usar una nueva tecnología que será de beneficio de los usuarios. Olvídate para siempre de las alertas de 'sin conexión' cuando más lo necesitas.

Celular de Google permitirá llamadas en WhatsApp. | Foto: Captura

Esta función novedosa de WhatsApp se podrá poner en prácticamente solamente si se cuenta con el Google Pixel 10. De esta manera, si cuenta con este equipo, te podrás olvidar para siempre de las llamadas con mala conexión en caso de no tener suficiente señal de Internet sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

A través de las redes sociales, Google confirmó que es cierto: "El Pixel 10 te mantiene conectado estés donde estés. Nuestros teléfonos serán los primeros en hacer llamadas de WhatsApp usando satélites, y esto empieza el 28 de agosto".