El Xiaomi 15T Pro cuesta menos y es mejor que el iPhone 17: foto Leica, video 4K/120fps, procesador premium y mucha batería

Desde septiembre de 2025, Xiaomi se ha convertido en noticia de todos los días por sus celulares de alta calidad que vienen lanzando desde entonces, siendo un dolor de cabeza para Samsung y Apple. Los chinos son reyes de la llamada "gama alta económica", cuyo vigente rey es el majestuoso Xiaomi 15T Pro, un celular que lo hace todo bien.

Xiaomi 15T Pro, pantalla premium y procesador para juegos

Para comenzar, hablamos de la pantalla del Xiaomi 15T Pro, que es un AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, así como una gran tasa de refresco de 144 hercios, 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppi), compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, audio potenciado con Dolby Atmos, así como protección anti caídas con Gorilla Glass 7i y certificación IP68 para resistir ser sumergido en agua.

Su rendimiento es asombroso al incluir el chip MediaTek Dimensity 9400+ el cual va sin sobresalto alguno tanto en tareas sumamente demandantes, pero también con videojuegos con gráficos elevadísimo. Su RAM hace que la experiencia sea más estable con sus 12GB con LPDDR5X, así como memoria interna de 256GB, 512GB, 1TB con descargas en UFS 4.1.

Xiaomi 15T Pro, cámaras con resultados impresionantes

El apartado fotográfico del Xiaomi 15T Pro es, simplemente soberbio, pues nos trae una cámara angular del 50 MP Light Fusion 9000, telefoto de 50 MP con zoom óptico 5X, gran angular de 12 MP de 120 grados, en tanto que el frontal es de 32 MP; por otro lado, el video lo hace en 8K a 30fps, pero también en 4K a 60fps y 120fps, incluso con HDR10+.

Xiaomi 15T Pro, batería duradera y software muy estable

Del mismo modo, la batería de este celular no se queda atrás, pues su autonomía es de 5500mAh por lo que lo usarás sobrado por más de un día, pero también dispondrás de carga rápida de 90W, así como carga inalámbrica de 50W.

No menos importante, es que el Xiaomi 15T Pro nos trae HyperOS 3 basado en Android 16, que ha mostrado ser bastante estable en el uso diario. Dentro de esto, destaca que contará con una política de actualizaciones de 5 años para el sistema operativo y 6 años para dar soporte a los parches de seguridad.

Xiaomi 15T Pro, precio en 2026 del celular chino

Si quieres comparte el Xiaomi 15T Pro, este es el mejor momento para hacerlo, ya que en el mercado internacional su costo ronda entre los US$620 dólares y US$800 dólares en su versión base. En Perú, lo puedes encontrar desde los 2,899 soles, en tanto que en México a partir de los 15,300 pesos mexicanos.