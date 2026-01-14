POLÉMICA en EE. UU.: sitio web publica nombres de miles agentes de ICE tras una filtración

Un sitio web que publica los nombres de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza difundió información personal de miles de funcionarios tras una presunta filtración interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El caso ha generado una fuerte polémica debido al riesgo que implica para la seguridad de los agentes y sus familias.

El fundador del portal, Dominick Skinner, aseguró que un supuesto denunciante del DHS le proporcionó los datos en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias, intensificada tras un tiroteo mortal ocurrido durante un operativo de inmigración en Minneapolis.

Qué información fue filtrada y cómo opera el sitio web

Según Skinner, la filtración incluiría datos personales de aproximadamente 4 500 personas, entre ellas unos 2 000 agentes de inmigración de primera línea y cerca de 2 500 empleados federales en funciones administrativas y de apoyo. La información abarcaría nombres, cargos y otros detalles sensibles.

Sitio web publica nombres de miles agentes de ICE tras una filtración.

El sitio, conocido como ICE List, fue lanzado en junio de 2025 durante una expansión de las medidas federales de control migratorio. De acuerdo con su creador, la plataforma es administrada por un pequeño equipo y utiliza inteligencia artificial para verificar identidades. Skinner afirmó que el portal llegó a registrar alrededor de un millón de visitas en un solo mes.

Preocupación oficial por la seguridad de los agentes

Funcionarios federales y legisladores han advertido que la publicación de información personal de agentes del orden pone en peligro directo tanto a los funcionarios como a sus familias. Desde el DHS han señalado que los agentes de inmigración enfrentan un aumento sostenido de amenazas y agresiones en medio del clima de polarización por la aplicación de la ley migratoria.

En un comunicado, el departamento sostuvo que la divulgación de datos sensibles "pone vidas en riesgo" y aseguró que los responsables enfrentarán consecuencias legales.

Publicación de nombres y falta de confirmación oficial

Skinner indicó que planea publicar "la mayoría" de los nombres que el sitio logre verificar, aunque señaló que se aplicarán excepciones caso por caso. No obstante, el DHS no ha confirmado oficialmente la existencia de la filtración ni ha informado si se abrió una investigación interna para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en Washington sobre los límites entre la transparencia, la protesta política y la seguridad de los agentes federales.