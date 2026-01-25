ALERTA por tormenta de nieve: Nueva York CIERRA escuelas públicas y pasa a clases remotas de EMERGENCIA

La tormenta de nieve que golpea a Nueva York obligó a las autoridades locales a tomar una decisión de emergencia: cerrar todos los edificios de escuelas públicas y trasladar las clases al formato remoto este lunes 26 de enero. La medida afecta a alrededor de 500.000 estudiantes en toda la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Mamdani, junto al canciller del sistema educativo, Kamar H. Samuels, en medio de condiciones climáticas que incluyen nevadas intensas, calles resbaladizas y temperaturas peligrosas.

Por qué Nueva York decidió cerrar las escuelas

Según explicó el alcalde, la prioridad fue evitar traslados innecesarios y reducir riesgos para estudiantes, familias y personal escolar.

Medio millón de estudiantes en Nueva York seguirá aprendiendo desde casa por el avance del temporal.

“Con la ciudad cubierta de nieve y condiciones peligrosas en las calles, cerrar los edificios escolares es una medida necesaria para proteger a todos”, señaló Mamdani en un comunicado oficial.

Las autoridades remarcaron que la decisión no responde solo al volumen de nieve, sino también al riesgo acumulado por el frío extremo, el hielo y la dificultad para mantener los accesos a las escuelas en condiciones seguras.

Cómo funcionarán las clases remotas

La instrucción a distancia será obligatoria para:

Nivel inicial

Escuelas primarias

La mayoría de los niveles secundarios

Sin embargo, algunos estudiantes de secundaria tendrán jornada libre si su escuela tenía prevista una capacitación docente previamente programada. Además, quedaron suspendidas todas las actividades extracurriculares, programas de educación para adultos y cualquier actividad presencial fuera del horario de clases.

En total, la medida alcanza a más de 1.100 escuelas públicas bajo el sistema educativo de la ciudad.

Qué pasa con escuelas privadas y charter

Las escuelas charter y privadas conservan autonomía para decidir si cierran o no. No obstante, aquellas que comparten edificios con escuelas públicas deberán ajustarse a la suspensión general.

Las autoridades recomendaron a las familias consultar directamente con cada institución para confirmar su modalidad de funcionamiento.

Preparación digital y soporte técnico

Desde el gobierno local aseguraron que la ciudad se preparó con anticipación para este escenario. Durante los días previos:

Se verificó la disponibilidad de dispositivos electrónicos

Se realizaron pruebas de acceso a plataformas educativas

Se reforzó el soporte técnico para estudiantes y docentes

“El objetivo fue que nadie se quede afuera por problemas tecnológicos”, explicó el canciller Samuels, quien destacó el trabajo previo de las comunidades educativas.

El sistema escolar ofrece asistencia técnica a través de los canales oficiales y soporte directo con cada escuela.

Una prueba clave para la nueva gestión

Este episodio marca uno de los primeros desafíos importantes para la administración del alcalde Mamdani, quien asumió el cargo recientemente. La decisión también refleja el cambio de paradigma en Nueva York, donde las tradicionales “snow days” son cada vez menos frecuentes debido a la exigencia estatal de 180 días lectivos anuales.

El propio alcalde reconoció que, aunque simpatiza con las jornadas libres por nieve, la normativa vigente obliga a priorizar la continuidad educativa mediante clases virtuales.

Qué puede pasar en las próximas horas

Las autoridades informaron que seguirán monitoreando la evolución del clima para definir cuándo será seguro reabrir los edificios escolares. Mientras tanto, pidieron a las familias:

Evitar desplazamientos innecesarios

Mantenerse informadas por canales oficiales

Priorizar la seguridad ante todo

La tormenta continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas si las condiciones empeoran.