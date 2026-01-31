ATENCIÓN, inmigrantes: si puedes responder con facilidad a estas 10 preguntas CLAVE de EE. UU., estás listo para el examen de CIUDADANÍA AMERICANA

Convertirse en ciudadano de los Estados Unidos requiere cumplir varios pasos, y uno de los más importantes es aprobar el examen de civismo. Este examen evalúa tus conocimientos sobre la historia, el gobierno y los valores fundamentales de EE. UU., y es obligatorio para la naturalización.

Si puedes responder correctamente estas 10 preguntas clave, estarás bien encaminado para enfrentar el examen oficial de ciudadanía americana, que ahora incluye hasta 20 preguntas seleccionadas de una lista de 128. Necesitas acertar al menos 12 para aprobar.

Cómo cambió el examen y qué necesitas saber

Antes de octubre de 2025, el examen tenía 100 preguntas, y los oficiales de USCIS hacían hasta 10 preguntas, de las cuales debías responder al menos 6 correctamente.

Si respondes estas 10 preguntas clave de EE. UU. estás listo para el examen de ciudadanía.

Con la actualización, la lista se amplió a 128 preguntas, y durante la entrevista oral se pueden hacer hasta 20 preguntas, de las cuales necesitas responder correctamente 12 para aprobar. Esto garantiza que los aspirantes tengan un conocimiento sólido de la historia y gobierno de EE. UU. y sus derechos.

10 preguntas clave para medir tu preparación

Estas preguntas representan el tipo de conocimientos que USCIS evalúa en el examen de civismo:

¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos?

¿Qué documento es la "ley suprema" del país?

¿Qué hace la Constitución de EE. UU.?

¿Cuántas ramas de gobierno existen y cuáles son?

¿Quién escribe las leyes federales de EE. UU.?

¿Cuántos senadores hay en el Senado de EE. UU.?

¿Por qué es importante la Declaración de Independencia?

¿Quién vivía en lo que hoy es Estados Unidos antes de la llegada de los europeos?

¿Qué significan las palabras "Vida, libertad y búsqueda de la Felicidad"?

Nombra uno de los derechos garantizados por la Primera Enmienda.

Dominar estas preguntas te dará una base sólida para aprobar el examen de ciudadanía americana, aunque el examen completo incluye preguntas adicionales sobre historia y gobierno.

¿Por qué estas preguntas son clave?

Estas preguntas representan los temas centrales que evaluará el oficial de USCIS: la comprensión de cómo funciona el gobierno de EE. UU., principios de la Constitución, eventos históricos clave y derechos fundamentales de quienes viven en el país. Las respuestas deben conocerse en inglés para la entrevista, aunque puedes practicar en español primero.

Consejos para aprobar con éxito

Estudia en voz alta para prepararte para el formato real.

Usa la guía oficial de 128 preguntas y respuestas del USCIS para practicar cada tema.

Practica con quizzes interactivos disponibles en línea para familiarizarte con el estilo de las preguntas.

Repasa temas de historia y gobierno que frecuentemente aparecen en el banco de preguntas.

Respuestas de las preguntas clave