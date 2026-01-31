Trump entregará más de 65.000 visas H-2B a estos inmigrantes hasta esta fecha.

¡Mucha atención, inmigrantes! Recientemente, la administración de Trump tiene la intención de brindar aproximadamente 65.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales, según un anuncio del Registro Federal.

Cabe mencionar que estas visas están destinadas a empleadores que podrían sufrir pérdidas económicas significativas si no logran contratar a un número adecuado de trabajadores estadounidenses. La medida se implementará hasta el 30 de septiembre de este 2026, en un esfuerzo por abordar la escasez de mano de obra en ciertos sectores. AQUÍ los detalles.

'Americanbazaaronline' y otros portales internacionales señalaron que esta última decisión de aumentar el límite anual de visas a 130.000 en EE. UU., casi el doble del habitual de 66.000, tiene como finalidad atender la escasez de mano de obra en sectores críticos como la construcción, la hostelería, el paisajismo y el procesamiento de mariscos.

Bajo este contexto, es importante saber que los empleadores de estas industrias han expresado su preocupación por la dificultad de encontrar trabajadores locales suficientes para cubrir la demanda. Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha intensificado su postura contra la inmigración, caracterizando a los inmigrantes ilegales como delincuentes y una carga para las comunidades.

A la par, su administración ha fortalecido diversas rutas de inmigración legal, implementando prohibiciones de viaje y aumentando el escrutinio en los procesos de refugiados y asilo.

Este aumento de estas visas se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre del 2026. Según el aviso, una regla temporal para poder liberar las visas H-2B adicionales se llegará a publicar de manera oficial en Registro Federal este martes 3 de febrero.

¿Es la primera vez que se realiza el aumento de este tipo de visas?

Es bueno señalar que no es la primera vez que se ha confirmado el límite de visas. El número de visas disponibles también tuvo una ampliación en el mandato del anterior presidente, Joe Biden.

De igual manera, se dio en el mandato anterior de Trump, de 2017 a 2021, respectivamente.