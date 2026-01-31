0
EN DIRECTO
Melgar vs Cienciano por Torneo Apertura
EN VIVO
Juan Pablo II vs FC Cajamarca por Liga 1

EXCELENTES NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: Trump entregará más de 65.000 visas H-2B hasta ESTA FECHA

La administración de Trump ha confirmado que añadirá un total de 65.000 visas H-2B para estos trabajadores extranjeros. ¿Se deben cumplir con requisitos?

Melanni Miranda
EE. UU.: Trump entregará más de 65.000 visas H-2B a estos inmigrantes hasta esta fecha.
EE. UU.: Trump entregará más de 65.000 visas H-2B a estos inmigrantes hasta esta fecha. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucha atención, inmigrantes! Recientemente, la administración de Trump tiene la intención de brindar aproximadamente 65.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales, según un anuncio del Registro Federal.

Cabe mencionar que estas visas están destinadas a empleadores que podrían sufrir pérdidas económicas significativas si no logran contratar a un número adecuado de trabajadores estadounidenses. La medida se implementará hasta el 30 de septiembre de este 2026, en un esfuerzo por abordar la escasez de mano de obra en ciertos sectores. AQUÍ los detalles.

Un titular de Green Card dijo en Reddit que USCIS estaba revisando su LinkedIn.

PUEDES VER: ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024

EE. UU.: Trump entregará más de 65.000 visas H-2B a estos inmigrantes hasta esta fecha

'Americanbazaaronline' y otros portales internacionales señalaron que esta última decisión de aumentar el límite anual de visas a 130.000 en EE. UU., casi el doble del habitual de 66.000, tiene como finalidad atender la escasez de mano de obra en sectores críticos como la construcción, la hostelería, el paisajismo y el procesamiento de mariscos.

Trump.

Trump entregará más de 65.000 visas H-2B a estos inmigrantes hasta esta fecha.

Bajo este contexto, es importante saber que los empleadores de estas industrias han expresado su preocupación por la dificultad de encontrar trabajadores locales suficientes para cubrir la demanda. Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha intensificado su postura contra la inmigración, caracterizando a los inmigrantes ilegales como delincuentes y una carga para las comunidades.

A la par, su administración ha fortalecido diversas rutas de inmigración legal, implementando prohibiciones de viaje y aumentando el escrutinio en los procesos de refugiados y asilo.

Este aumento de estas visas se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre del 2026. Según el aviso, una regla temporal para poder liberar las visas H-2B adicionales se llegará a publicar de manera oficial en Registro Federal este martes 3 de febrero.

¿Es la primera vez que se realiza el aumento de este tipo de visas?

Es bueno señalar que no es la primera vez que se ha confirmado el límite de visas. El número de visas disponibles también tuvo una ampliación en el mandato del anterior presidente, Joe Biden.

De igual manera, se dio en el mandato anterior de Trump, de 2017 a 2021, respectivamente.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. EXCELENTES NOTICIAS en Nueva York: a partir de esta FECHA, más de 100 mil conductores de Uber recibirán PROTECCIÓN tras despidos

  2. CERRÓ el Gobierno federal de EE. UU.: qué servicios se verán AFECTADOS y cómo impactará a ciudadanos y viajeros

  3. BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: la decisión de un juez que cambia el destino de un niño de 5 años y su padre en Minnesota

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano