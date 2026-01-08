- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
INDIGNACIÓN en Minneapolis: Kristi Noem acusa de "terrorismo interno" a la víctima de TIROTEO DE ICE y el alcalde arremete contra los agentes
El Gobierno de Trump defiende a ICE tras un tiroteo mortal en Minneapolis, mientras el alcalde acusa abuso de poder y exige la salida de los agentes.
La muerte de una mujer durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis desató una ola de indignación y profundizó el choque entre el Gobierno federal y las autoridades locales. Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un acto de "terrorismo interno", el alcalde de la ciudad acusó a los agentes federales de abuso de poder.
PUEDES VER: ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE.UU.
El tiroteo ocurrió durante una operación migratoria realizada el miércoles por la mañana, cuando agentes de ICE quedaron detenidos en la nieve con su vehículo. Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría utilizado su automóvil para intentar atropellar a los agentes, lo que llevó a uno de ellos a disparar de forma letal en defensa propia.
El Gobierno habla de "terrorismo interno" y defiende a ICE
Durante una conferencia de prensa en la frontera de Texas, Kristi Noem sostuvo que la mujer "intentó matar a los agentes" y describió el episodio como un acto de "terrorismo interno", afirmando que el uso de la fuerza fue necesario para proteger vidas. La funcionaria reclamó que todos los cargos electos condenen cualquier forma de violencia contra las fuerzas del orden.
Kristi Noem acusa de "terrorismo interno" a la víctima de tiroteo en Minneapolis.
Desde el DHS señalaron además un fuerte incremento de amenazas contra agentes de ICE, en medio del despliegue de miles de efectivos adicionales en el área de Minneapolis. Según Noem, estas operaciones han permitido la detención de "cientos de delincuentes peligrosos", una afirmación que ha sido cuestionada por líderes locales.
El alcalde arremete contra los agentes y cuestiona la versión federal
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, respondió con dureza a las declaraciones del Gobierno de Donald Trump, calificando de "estupidez" y "desinformación" la acusación de terrorismo. Frey aseguró que los videos del incidente muestran a la mujer intentando avanzar lentamente mientras su vehículo era rodeado por los agentes, antes de que se produjeran los disparos.
"No los queremos aquí", afirmó el alcalde, acusando a los agentes de ICE de generar caos y desconfianza en la ciudad. También advirtió que la presencia federal podría escalar la tensión social, en una ciudad marcada por protestas pasadas y por la actual represión migratoria impulsada desde la Casa Blanca.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90