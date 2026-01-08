INDIGNACIÓN en Minneapolis: Kristi Noem acusa de "terrorismo interno" a la víctima de TIROTEO DE ICE y el alcalde arremete contra los agentes

La muerte de una mujer durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis desató una ola de indignación y profundizó el choque entre el Gobierno federal y las autoridades locales. Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un acto de "terrorismo interno", el alcalde de la ciudad acusó a los agentes federales de abuso de poder.

El tiroteo ocurrió durante una operación migratoria realizada el miércoles por la mañana, cuando agentes de ICE quedaron detenidos en la nieve con su vehículo. Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría utilizado su automóvil para intentar atropellar a los agentes, lo que llevó a uno de ellos a disparar de forma letal en defensa propia.

El Gobierno habla de "terrorismo interno" y defiende a ICE

Durante una conferencia de prensa en la frontera de Texas, Kristi Noem sostuvo que la mujer "intentó matar a los agentes" y describió el episodio como un acto de "terrorismo interno", afirmando que el uso de la fuerza fue necesario para proteger vidas. La funcionaria reclamó que todos los cargos electos condenen cualquier forma de violencia contra las fuerzas del orden.

Kristi Noem acusa de "terrorismo interno" a la víctima de tiroteo en Minneapolis.

Desde el DHS señalaron además un fuerte incremento de amenazas contra agentes de ICE, en medio del despliegue de miles de efectivos adicionales en el área de Minneapolis. Según Noem, estas operaciones han permitido la detención de "cientos de delincuentes peligrosos", una afirmación que ha sido cuestionada por líderes locales.

El alcalde arremete contra los agentes y cuestiona la versión federal

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, respondió con dureza a las declaraciones del Gobierno de Donald Trump, calificando de "estupidez" y "desinformación" la acusación de terrorismo. Frey aseguró que los videos del incidente muestran a la mujer intentando avanzar lentamente mientras su vehículo era rodeado por los agentes, antes de que se produjeran los disparos.

"No los queremos aquí", afirmó el alcalde, acusando a los agentes de ICE de generar caos y desconfianza en la ciudad. También advirtió que la presencia federal podría escalar la tensión social, en una ciudad marcada por protestas pasadas y por la actual represión migratoria impulsada desde la Casa Blanca.