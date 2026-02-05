0

¡CONFIRMADO! Inmigrantes podrán ingresar legalmente a EE. UU. si logran obtener esta  AUTORIZACIÓN ESPECIAL, sin necesidad de visa o pasaporte

Una autorización especial permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar legalmente a Estados Unidos., sin necesidad de visa o pasaporte.

Gabriela Zevallos
Inmigrantes podrán ingresar legalmente a EE. UU. si logran obtener autorización clave.
Inmigrantes podrán ingresar legalmente a EE. UU. si logran obtener autorización clave.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización especial que permite a cientos de inmigrantes viajar al país de manera legal, sin necesidad de visa o pasaporte.

Este permiso digital, conocido oficialmente como ESTA (Electronic System for Travel Authorization), está destinado a ciudadanos de países que forman parte de la Visa Waiver Program (VWP) y permite estadías cortas bajo ciertas condiciones.

Cómo funciona esta autorización especial

La autorización especial se tramita en línea antes del viaje y permite a los ciudadanos ingresar a EE. UU. por turismo, negocios o tránsito, permanecer hasta 90 días por viaje, y utilizar el permiso en múltiples entradas durante su vigencia, generalmente dos años o hasta la expiración del documento vinculado al permiso. Además, esta autorización es válida para viajar por aire, mar o tierra, incluyendo cruces fronterizos terrestres desde 2022.

Es importante resaltar que esta autorización no garantiza la entrada; la decisión final la toma un oficial de Customs and Border Protection (CBP) en el punto de ingreso.

Quiénes pueden obtener la autorización

Solo los ciudadanos de países incluidos en el Visa Waiver Program pueden solicitarla, cumpliendo estos requisitos clave:

  • Contar con un documento electrónico reconocido por el programa.
  • Viajar por turismo, negocios o tránsito, sin intención de residir o trabajar.
  • Obtener la aprobación online antes del viaje.
  • Aplicar con antelación suficiente, al menos 72 horas antes del embarque.

Si el país de origen no forma parte del VWP, como Colombia, se requiere una visa B1/B2 u otra categoría.

Proceso de solicitud

    1. Completar la solicitud online en el portal oficial.
    2. Vincular la autorización al documento electrónico del viajero.
    3. Recibir la aprobación digital antes del viaje.
    4. Recordar que la admisión final depende del oficial de CBP al llegar a EE. UU.

Países adheridos al Visa Waiver Program

Actualmente, el VWP incluye 42 países de Europa, Oceanía, Asia y algunas naciones de América y Medio Oriente, entre ellos:

Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza.

Oceanía y Asia: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Brunéi.

América Latina y Medio Oriente: Chile, Israel, Qatar.

Colombia y otros países fuera del programa requieren visa B1/B2 u otra categoría.

