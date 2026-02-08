Donald Trump en ESCÁNDALO: difunde VIDEO RACISTA sobre los Obama y provoca indignación en su propio partido, pero no se arrepiente

Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video racista en su cuenta de Truth Social, donde aparecen el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama caracterizados como monos.

El contenido, que generó indignación masiva, fue retirado de la plataforma, pero Trump insiste en que no tiene intención de pedir disculpas ni sancionar a los responsables.

Video racista y controversia pública

El incidente ha provocado reacciones incluso dentro del Partido Republicano, cuestionando los límites del contenido que puede difundirse desde la cuenta oficial de un presidente. Mientras tanto, el propio Trump aseguró que no vio completo el video y que solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

El clip muestra a los Obama como chimpancés al ritmo de la canción 'The Lion Sleeps Tonight', aludiendo a supuestas manipulaciones de las máquinas de votación Dominion Voting System durante las elecciones de 2020. Estas acusaciones han sido desmentidas en tribunales, pero la difusión del video generó rechazo inmediato.

El video fue creado por un usuario de Instagram llamado xerias_x, conocido por producir contenido con inteligencia artificial y memes a favor de Trump. Su publicación provocó que la Casa Blanca tomara la medida inusual de retirar el material de Truth Social, aunque el presidente mantiene su postura de no pedir disculpas.

Mientras viajaba a bordo del Air Force One rumbo a Florida, un periodista preguntó a Donald Trump si su Administración ofrecería disculpas por la difusión del polémico video racista. Trump respondió de manera tajante: "no, no cometí ningún error", reafirmando que no considera su acción como motivo de arrepentimiento pese a la indignación generada dentro de su propio partido y en el público en general.

Reacciones dentro del Partido Republicano

Miembros del propio Partido Republicano criticaron el video. El senador Tim Scott, aliado de Trump, escribió en X: "Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo".

Otros políticos señalaron que la difusión de este tipo de contenido puede dañar la imagen del partido y generar divisiones internas. La controversia plantea un debate sobre los límites del discurso de los líderes y la responsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenido ofensivo.