Super Bowl 2026: Bad Bunny y los artistas latinos que han marcado historia en el Halftime Show
Bad Bunny encabezó el Halftime Show 2026, sumándose a un legado de artistas latinos que han dejado huella en la historia del Super Bowl.
En 2026, Bad Bunny hizo historia como protagonista del Halftime Show del Super Bowl LX en Estados Unidos, un momento que representa un hito para los artistas latinos en el espectáculo musical más visto del planeta.
El puertorriqueño no solo encabezó el evento principal, sino que se convirtió en uno de los pocos latinos en tener ese honor, consolidando la presencia cultural hispana en un escenario global.
Pioneros latinos que abrieron el camino
La presencia latina en el Super Bowl Halftime Show se remonta a principios de la década de 1990. Gloria Estefan fue una de las primeras figuras latinas en aparecer en este evento, actuando en 1992 durante el Super Bowl XXVI y regresando en 1999 para una participación en un formato más cercano al show moderno. Su presencia ayudó a abrir puertas para que artistas de origen hispano tuvieran visibilidad ante audiencias masivas.
Bad Bunny y los artistas latinos que han marcado historia en el Halftime Show.
Otros pioneros incluyen a Arturo Sandoval, trompetista cubano que aportó un toque de jazz latino en 1995, y Christina Aguilera, con ascendencia ecuatoriana, que participó en 2000 junto a Enrique Iglesias en un espectáculo que mezcló talento latino con artistas de renombre internacional.
Latinos emblemáticos en etapas recientes
El espectáculo de 2020 marcó otro momento memorable para la comunidad latina, cuando Shakira y Jennifer López co‑encabezaron el Halftime Show. Su presentación en Miami fue vista por millones de personas y conservada como una de las más vibrantes y celebradas de la historia reciente del evento, mostrando el poder del pop latino en un escenario global.
Ese mismo show incluyó a invitados como Bad Bunny y J Balvin, quienes aportaron energía urbana y reforzaron la presencia musical latina en el evento. Desde entonces, la participación de artistas de raíces hispanas ha seguido creciendo en visibilidad y relevancia dentro de la cultura dominante del entretenimiento estadounidense.
Bad Bunny: de invitado a protagonista histórico
Si bien Bad Bunny ya había aparecido como invitado en el Halftime Show anterior, su rol en 2026 marcó un salto significativo: es el primer artista latino urbano en encabezar el espectáculo principal. Su elección refleja no solo su impacto musical global, sino también la evolución de la representación latina en escenarios culturales de gran audiencia.
La música de Bad Bunny, que mezcla reguetón, trap latino y otros géneros urbanos, ha trascendido fronteras y ha colocado la cultura hispana en el centro de la conversación global. Cantantes latinos como él, que llevan su idioma y estilo propios al Super Bowl, simbolizan una nueva etapa donde la diversidad cultural se ve reflejada sobre uno de los escenarios más prestigiosos del mundo del entretenimiento.
