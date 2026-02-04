Bad Bunny brindará show en el Super Bowl 2026: ¿Cuánto cobrará la estrella por presentarse en el evento?

La confirmación de Bad Bunny como artista principal del Halftime Show del Super Bowl LX 2026, un espectáculo que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ha reavivado una gran interrogante entre fanáticos y expertos: ¿cuánto dinero recibe realmente un artista por actuar durante el medio tiempo del evento deportivo más visto del mundo?

Bad Bunny será el primer artista hispano en actuar solo en el medio tiempo del Super Bowl.

A diferencia de lo que muchos imaginan, la fortuna, si es que existe, no proviene de un cheque directo de la NFL, sino del enorme impulso económico y mediático que este escenario brinda a la carrera de cualquier músico. A continuación, te lo explicamos en detalle.

¿Cuánto dinero recibirá Bad Bunny por el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Cuando se anunció oficialmente que Bad Bunny sería el protagonista del Halftime Show, surgieron dudas sobre el pago que recibiría por su presentación. La realidad es que, según la política tradicional de la NFL, los artistas que encabezan el espectáculo no reciben un pago directo por su actuación.

De acuerdo con esto, no existe un honorario millonario que la liga entregue al artista por subir al escenario más visto del planeta; al contrario, lo que la NFL cubre es el costo total de producción del show, que puede incluir escenografía, iluminación, sonido, logística y otros requerimientos técnicos, y que en años anteriores ha superado los 10 millones de dólares.

En este sentido, Bad Bunny podría recibir únicamente un pago simbólico obligatorio bajo contratos sindicales, conocido como union scale, que solo cumple con los mínimos legales para realizar el show, pero está lejos de representar un ingreso real por 10 o 15 minutos frente a cientos de millones de espectadores.

El verdadero valor para el intérprete puertorriqueño radica en las ganancias indirectas: incremento de reproducciones en servicios de streaming, aumento de ventas de su catálogo, mayor demanda para futuras giras, contratos publicitarios y un impacto positivo en el valor de su marca a nivel global.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026 y a qué hora?

El Super Bowl LX 2026 está programado para el domingo 8 de febrero de 2026 y se jugará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El partido está previsto para comenzar alrededor de las 6:30 p. m. ET, mientras que la esperada aparición de Bad Bunny en el Halftime Show tendrá lugar aproximadamente a la mitad del juego, es decir, entre las 7:30 p. m. y las 8:30 p. m. ET, dependiendo del ritmo de las acciones en el campo.

Este horario puede variar debido a factores como el desarrollo de la contienda, pausas por lesiones o revisiones arbitrales, pero históricamente el espectáculo de medio tiempo suele ubicarse en ese rango temporal durante el Super Bowl.

¿Quién cantará en el Super Bowl 2026?

El evento contará con múltiples presentaciones musicales, siendo Bad Bunny el gran protagonista del Halftime Show, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Además, otros artistas también formarán parte de la ceremonia del Super Bowl: Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del juego.

Bandas como Green Day están programadas para participar en la apertura y en otros segmentos del espectáculo, aportando variedad al programa artístico del evento.

Esta combinación de talentos refleja la tendencia de la NFL de integrar diversos géneros y estilos musicales para atraer a audiencias variadas en uno de los momentos televisivos más importantes del año.