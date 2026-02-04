Super Bowl 2026: ¿Se venden entradas exclusivas para el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny?

El esperado show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ha despertado un enorme interés entre fanáticos de la música y el fútbol americano. Sin embargo, ha surgido una duda recurrente: ¿se venden entradas exclusivas solo para ver el espectáculo? La respuesta es clara: no existen boletos únicamente para el show de medio tiempo.

El espectáculo se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y para poder presenciarlo es indispensable adquirir una entrada válida para todo el partido del Super Bowl LX.

El Super Bowl 2026 no se vive sin el show de medio tiempo.

¿Se pueden comprar boletos solo para el show?

No . No hay entradas independientes para el medio tiempo.

. No hay entradas independientes para el medio tiempo. El acceso al show está incluido únicamente en los boletos del evento completo, según reportes de The Sporting News.

Precios de las entradas

Zonas altas : los precios de reventa oscilan entre USD 4,000 y USD 6,500 .

: los precios de reventa oscilan entre . Áreas premium y VIP : los costos pueden superar los USD 50,000 , dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos.

: los costos pueden , dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos. La alta demanda convierte al Super Bowl 2026 en uno de los eventos más caros del mundo.

¿Dónde se consiguen los boletos?

Las entradas disponibles se encuentran exclusivamente en plataformas de reventa autorizadas, como:

StubHub

SeatGeek

Vivid Seats

Ticketmaster (NFL Ticket Exchange)

El espectáculo marcará un hito en la historia del Super Bowl, ya que Bad Bunny será el primer artista masculino latino en encabezar el show de medio tiempo, un logro que refuerza el impacto global de la música latina. Con expectativas récord y precios elevados, el Super Bowl 2026 promete ser un evento inolvidable tanto en el campo como en el escenario.

A medida que se acerca la fecha del Super Bowl 2026, la expectativa por el show de medio tiempo de Bad Bunny continúa creciendo, impulsada tanto por la magnitud del evento como por el carácter histórico de su presentación. La combinación entre deporte, música y espectáculo vuelve a posicionar al Super Bowl como una vitrina global que trasciende el fútbol americano y marca tendencias culturales a escala mundial.

Mientras tanto, autoridades y organizadores recomiendan a los aficionados verificar cuidadosamente las plataformas de compra y estar atentos a posibles cambios en la disponibilidad de boletos. Con entradas limitadas y precios en constante alza, asistir al Super Bowl LX será una experiencia exclusiva que, para muchos, quedará como uno de los eventos más comentados del año.