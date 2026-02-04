REFUERZO CLAVE en Estados Unidos: equipos caninos antiexplosivos custodian el Super Bowl LX

La seguridad del Super Bowl LX en el área de la Bahía de San Francisco fue reforzada con el despliegue de equipos caninos federales especializados en la detección de explosivos. La medida, aplicada durante febrero de 2026, forma parte de los protocolos nacionales establecidos para eventos de alta concurrencia y afecta tanto a los asistentes como al personal y residentes cercanos a las sedes del evento.

De acuerdo con información difundida por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), los perros entrenados realizan tareas de patrullaje e inspección preventiva en puntos estratégicos de Santa Clara y San Francisco, incluyendo el estadio, hoteles y espacios públicos vinculados al Super Bowl. El operativo cuenta con la coordinación del FBI, la Policía Estatal de California, la Policía de San Francisco y la NFL, según reportó ABC News.

Perros antiexplosivos refuerzan el Super Bowl LX.

¿Cómo contribuyen los perros detectores a la seguridad del Super Bowl LX?

El ATF administra un programa nacional de entrenamiento para perros detectores de explosivos que se extiende por 24 semanas. Según documentos oficiales, los canes y sus manejadores reciben preparación en:

Obediencia avanzada

Detección de sustancias explosivas

Trabajo en entornos urbanos concurridos

Simulaciones de amenazas reales

Respuesta bajo situaciones de alta presión

Durante la semana del Super Bowl LX, los equipos caninos realizan inspecciones constantes en zonas sensibles y participan en cientos de revisiones preventivas. ABC News informó que entre los perros desplegados se encuentran dos labradores, Carolina y Belle, procedentes de Las Vegas y San Francisco, como parte de un total de 16 equipos movilizados para el evento.

¿Cuál es el alcance del operativo federal y cómo se coordina?

Las labores de los equipos caninos abarcan la inspección de:

Vehículos y transporte autorizado

Equipaje y objetos personales

Áreas de acceso restringido

Zonas de alta concentración de público

El ATF señala que estos perros están entrenados para detectar una amplia variedad de explosivos y han sido utilizados previamente en Super Bowls y otros eventos catalogados como “eventos nacionales de seguridad especial”. La supervisión general del operativo recae en el Departamento de Seguridad Nacional, garantizando la coordinación entre agencias federales, estatales y locales.

¿Cómo impactan estas medidas en asistentes y residentes?

La presencia de controles adicionales implica revisiones de pertenencias, puntos de acceso vigilados y patrullajes visibles con perros detectores. La Policía de San Francisco recomienda a los asistentes anticipar posibles demoras y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

Las autoridades y la NFL han informado que las medidas fueron comunicadas previamente para reducir contratiempos. Entre las restricciones temporales figuran zonas con acceso limitado, controles en hoteles y centros de prensa, y regulaciones especiales de estacionamiento.

¿Qué antecedentes justifican el refuerzo de seguridad?

Desde 2002, el Super Bowl está clasificado como “evento nacional de seguridad especial”, una designación que permite la intervención directa de recursos federales. Esta política se consolidó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se ha aplicado de manera sistemática en eventos masivos.

Datos del ATF indican que en 2025 se desplegaron 12 equipos caninos en el Super Bowl de Las Vegas y una cifra similar en Los Ángeles en 2024. Para el Super Bowl LX, el número de equipos se incrementó en función del análisis de riesgos y la magnitud del evento.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el rol de los perros detectores?

Alex Buenaventura, agente especial adjunta del ATF en San Francisco, subrayó a ABC News la importancia de estos equipos: “Nuestros caninos son vitales para mantener la seguridad del Super Bowl y de los eventos relacionados. Pueden detectar explosivos, y gracias a un entrenamiento riguroso, resultan confiables para localizar explosivos, armas de fuego y municiones”.

La funcionaria destacó que la seguridad del Super Bowl requiere cooperación interinstitucional y recursos especializados, y confirmó que el ATF mantendrá este tipo de despliegues en futuros eventos de gran escala.

¿Qué puede esperar el público durante el Super Bowl LX?

Las inspecciones con perros detectores continuarán durante todas las actividades oficiales del Super Bowl LX. Las autoridades piden al público colaborar con las medidas, reportar cualquier situación sospechosa y considerar tiempos adicionales para el ingreso a las zonas del evento.

La ciudad de San Francisco calificó el operativo como uno de los más amplios de los últimos años, tanto por la cantidad de recursos movilizados como por la extensión territorial cubierta, con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes, trabajadores y residentes.