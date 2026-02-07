¡Atención! Horas después de que Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, en EE. UU., anunciara que la administración Trump retiraría a 700 agentes de inmigración de Minnesota, se llevaron a cabo redadas en las comunidades suburbanas de Twin Cities, específicamente en Hudson y Baldwin, Wisconsin.

En estas últimas operaciones, se arrestaron inmigrantes en el juzgado del condado de St. Croix, ubicado en Hudson, así como en un restaurante mexicano en Baldwin. Anteriormente, los agentes federales de inmigración habían cruzado el río St. Croix de manera habitual, deteniendo a trabajadores en pequeñas fábricas y gasolineras. ¿Cómo sigue perjudicando esta acción?

Exponen la agresiva presencia y operativo de ICE en Twin Cities, que se extenderá a este estado

Desde que Trump llegó a la presidencia, Wisconsin ha experimentado un incremento en la implementación de leyes migratorias, aunque la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado se ha mostrado menos intensa en comparación con sus vecinos, Illinois y Minnesota.

Ahora, en estos últimos, el Departamento de Seguridad Nacional ha llevado a cabo operaciones masivas enfocadas en inmigrantes, especialmente en ciudades como Chicago y Minneapolis/St. Paul.

Al respecto, Ben Nelson, pastor de la Iglesia Luterana Zion en Woodville y entrenador de atletismo en la escuela secundaria Baldwin-Woodville, señaló que, tras las vacaciones de invierno, hasta 50 familias en su distrito escolar enfrentaron la detención de al menos uno de sus padres por parte de agentes federales.

Recientemente, varios agentes de ICE realizaron operativos en el Palacio de Justicia del condado de St. Croix, arrestando a inmigrantes que asistían a audiencias judiciales. Asimismo, se reportó un sorpresivo allanamiento en el restaurante mexicano Rancho Loco en Baldwin, donde cuatro empleados fueron detenidos.

¿Qué más reveló el residente tras la complicada situación?

En otro testimonio, Kimberly Solberg, vecina de Baldwin y activista en redes de apoyo comunitarias, señaló que, en las últimas 48 horas en EE. UU., se estima que al menos 10 personas han sido secuestradas en la localidad.

"A pesar de ser un pueblo pequeño, las redadas continúan, llevándose a dos, tres, cinco y hasta ocho personas en un solo operativo", dijo Solberg al medio 'civicmedia.us', reflejando la creciente preocupación entre los residentes por la seguridad en la zona.