Recientemente, Zohran Mamdani presentó nuevas iniciativas en la alcaldía de Nueva York, las cuales están destinadas a fortalecer las leyes de ciudad santuario y salvaguardar los derechos de los inmigrantes. Este anuncio se dio en el primer Desayuno Interreligioso anual del nuevo alcalde, un evento que congregó alrededor de 400 líderes religiosos y comunitarios de los cinco distritos de la ciudad.

Alcalde defiende las leyes de esta ciudad santuario y amplía protección para inmigrantes

En el último evento, el alcalde Mamdani decidió firmar la Orden Ejecutiva #13, la cual reafirma el compromiso de Nueva York como un santuario para todos sus habitantes. Con ello, se busca proteger la privacidad y los datos de los inmigrantes y residentes, además de reforzar las restricciones a la aplicación de la ley federal de inmigración en propiedades municipales.

Cabe mencionar que la orden, que fue compartida por 'El Diario US', también establece una auditoría para asegurar que las agencias de la ciudad cumplan con las normativas de santuario y crea un comité encargado de coordinar la respuesta del gobierno municipal ante próximas crisis vinculadas con la inmigración o eventos de gran relevancia.

Además, el alcalde lanzó la campaña "Conozca sus derechos", que tiene como finalidad informar a los inmigrantes sobre sus derechos durante interacciones con las autoridades. Se distribuyeron alrededor de 32,000 folletos en diez idiomas, los cuales serán compartidos por líderes religiosos con sus comunidades. Allí, se explican derechos, tales como guardar silencio, a consultar con un abogado y otros.

"En todo el país, somos testigos de una crueldad que conmueve la conciencia. Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos", expresó Mamdani en un comunicado. "Por eso, firmo esta orden ejecutiva que fortalecerá la protección que nuestra ciudad brinda a nuestros conciudadanos neoyorquinos contra la aplicación abusiva de las leyes de inmigración...", acotó.

Más detalles sobre la Orden Ejecutiva #13

En este contexto, es bueno saber que la Orden Ejecutiva #13 establece que la información recopilada por las agencias municipales debe permanecer protegida y no puede ser compartida con las autoridades federales de inmigración, a menos que la ley lo exija.

Cada agencia tiene un plazo de 14 días para designar un responsable de protección de datos, proporcionar capacitación y certificar el cumplimiento de las normativas de santuario que limitan el intercambio de información. Asimismo, la orden aclara que los estacionamientos, escuelas, albergues y hospitales, son exclusivamente para fines municipales, prohibiendo el ingreso de autoridades sin una orden judicial.