¡ALERTA MÁXIMA en Minneapolis! ¿Temor por redadas masivas del ICE? ASÍ puedes garantizar la seguridad y educación de tus hijos

En Minneapolis, el temor por las redadas masivas del ICE ha llevado a familias inmigrantes a evitar salir y priorizar la seguridad y educación de sus hijos.

Familias en Minneapolis viven con miedo por las redadas del ICE y buscan garantizar la seguridad de sus hijos.
Familias en Minneapolis viven con miedo por las redadas del ICE y buscan garantizar la seguridad de sus hijos. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
En Minneapolis, familias inmigrantes viven con un miedo constante ante la presencia y acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han llevado un aumento de redadas masivas en barrios donde residen numerosas comunidades inmigrantes.

Las preocupaciones no solo están vinculadas a posibles detenciones o deportaciones, sino también al impacto que eso tiene en la vida cotidiana de los niños y sus familias. Este clima de temor ha obligado a muchos padres a priorizar la seguridad familiar sobre sus actividades habituales.

Miedo e impacto de las redadas del ICE en Minneapolis

La fuerte presencia de agentes del ICE en Minneapolis ha generado inquietud entre inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, que reportan sentirse vigilados en todo momento. La incertidumbre ha llevado a muchos residentes a limitar sus salidas, incluso para actividades esenciales, por temor a toparse con agentes federales.

Minnesota

Muchos distritos escolares de Minneapolis han ofrecido opciones de aprendizaje remoto para estudiantes que no se sienten seguros de salir de casa.

Organizaciones de derechos humanos advierten que estas acciones han tenido efectos más profundos que simples operativos: además de impactar la economía local y la asistencia a escuelas, han creado un ambiente de ansiedad continua, especialmente entre quienes tienen procesos de inmigración pendientes.

Educación y seguridad familiar ante el miedo a deportaciones

Ante el temor de las familias, muchos distritos escolares de Minneapolis han ofrecido opciones de aprendizaje remoto para estudiantes que no se sienten seguros de salir de casa debido a la actividad del ICE en zonas cercanas a escuelas y barrios residenciales.

Este regreso a clases virtuales, similar a lo ocurrido durante la pandemia, permite a los niños continuar su educación sin exponerse al riesgo de encontrarse con operativos federales, al tiempo que brinda a los padres una forma de equilibrar la seguridad física con el desarrollo académico de sus hijos.

