ALERTA ROJA para inmigrantes ecuatorianos en EE. UU.: refugiarse en estos dos estados los convierte en OBJETIVO FÁCIL de las redadas del ICE, ¿Cómo protegerse?

Los estadounidenses de origen ecuatoriano superan el millón de residentes en Estados Unidos y más del 65 % de esa población se concentra en la Costa Este, principalmente en Florida, Connecticut, Maryland, Nueva York y Nueva Jersey.

Sin embargo, Nueva York y Nueva Jersey, donde vive cerca del 55,9 % de los ecuatorianos, se han convertido en focos prioritarios de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración del presidente Donald Trump, generando temor entre migrantes por detenciones y procesos migratorios.

Nueva York y Nueva Jersey, epicentros de detenciones

En el estado de Nueva York, el ICE ha registrado cientos de arrestos de ecuatorianos en los últimos años, incluyendo 177 solo en el año fiscal 2025. Este grupo se ha convertido en uno de los principales blancos de los operativos migratorios, que se han intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La ciudad, una de las metrópolis con mayor presencia inmigrante en el país, enfrenta no solo detenciones en barrios y centros de trabajo, sino también un impacto profundo en la vida comunitaria: miedo a salir, pérdida de ingresos y creciente preocupación por la seguridad de las familias.

En Nueva Jersey, aunque la población de ecuadorianos es menor, el efecto de las redadas es igualmente significativo, con 185 detenciones reportadas por el ICE hasta octubre de 2025. La proximidad con Nueva York y los desplazamientos diarios para trabajo o estudios hacen que muchos migrantes ecuatorianos y otros latinos se sientan constantemente expuestos a posibles arrestos durante su vida cotidiana, aumentando la sensación de vulnerabilidad y riesgo en sus comunidades.

Cómo protegerse y reducir riesgos ante redadas del ICE

Ante este panorama, organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos recomiendan varias estrategias para quienes viven en zonas con mayor presencia de operativos del ICE:

Conocer tus derechos : Saber bajo qué circunstancias un agente puede detenerte o ingresar a tu hogar ayuda a reducir riesgos innecesarios y a ejercer la defensa legal correspondiente.

: Saber bajo qué circunstancias un agente puede detenerte o ingresar a tu hogar ayuda a reducir riesgos innecesarios y a ejercer la defensa legal correspondiente. Mantener documentos en regla : Siempre portar documentos de identidad y, si es posible, contar con copia de solicitudes migratorias presentadas.

: Siempre portar documentos de identidad y, si es posible, contar con copia de solicitudes migratorias presentadas. Contactos de emergencia : Tener números de abogados de inmigración o grupos de apoyo local puede acelerar la respuesta ante una detención o citación.

: Tener números de abogados de inmigración o grupos de apoyo local puede acelerar la respuesta ante una detención o citación. Participar en redes comunitarias: Grupos de voluntarios y organizaciones en Nueva York y Nueva Jersey han fortalecido redes de apoyo que comparten información sobre operativos, recursos legales y asistencia humanitaria.

Estas medidas no eliminan el riesgo, pero sí pueden ayudar a mitigar el impacto que las redadas de ICE tienen en comunidades vulnerables y reducir la exposición innecesaria en espacios públicos o laborales.