ATENCIÓN con el Carnaval 2026 en EE. UU.: Los ÚNICOS estados en los que se considera FERIADO y cómo afecta tus planes
Descubre en qué estados celebran el Carnaval 2026 como feriado y cómo afectará a negocios, oficinas y tus planes de viaje en EE. UU.
El Carnaval 2026 se acerca en Estados Unidos, una celebración basada en el calendario lunar que ocurre 40 días antes de la Cuaresma, y este año cae a mediados de febrero. Aunque es un evento popular, no se trata de un feriado federal, por lo que la mayoría de negocios y oficinas gubernamentales operarán con normalidad en casi todo el país.
Sin embargo, algunos estados celebran el Carnaval como feriado oficial, lo que puede generar cierres parciales y cambios en los horarios de atención. Conocer qué estados aplican estas medidas te permitirá planear tus actividades y evitar contratiempos durante las festividades.
¿Cuándo se celebra el Carnaval 2026 y por qué la fecha cambia cada año?
El Carnaval se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos, justo antes del inicio de la Cuaresma, y su fecha varía según el ciclo lunar. Este año, las festividades principales se llevarán a cabo el martes 17 de febrero, un día después del Día de los Presidentes, que sí es un feriado nacional en EE. UU.
¿Habrá feriado federal en EE. UU. por el Carnaval 2026?
Aunque no sea feriado federal, algunas ciudades aprovechan la cercanía con el Día de los Presidentes para extender las celebraciones y crear un fin de semana largo, del 14 al 17 de febrero, con desfiles, fiestas y actividades culturales en diversas regiones.
Estados que celebran el Carnaval 2026 y principales actividades
Los estados donde el Carnaval tiene mayor relevancia incluyen:
- Luisiana
- Alabama
- Texas
- California
- Nueva York
- Florida.
Cada lugar ofrece actividades únicas, desde desfiles con máscaras y disfraces coloridos hasta bandas de música y bailes tradicionales.
En Luisiana, la ciudad de Nueva Orleans concentra la celebración más emblemática con eventos que inician el 6 de enero y culminan el 17 de febrero. Mobile, Alabama, es considerado el lugar de nacimiento de Mardi Gras en EE. UU., mientras que ciudades de Texas, California y Florida ofrecen combinaciones de música, gastronomía y espectáculos de baile. Nueva York también organiza desfiles y eventos culturales que reflejan la diversidad del país.
