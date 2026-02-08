¡CONFIRMADO! Este será el próximo FERIADO LARGO en EE. UU.: cuándo cae y qué servicios cierran

Tras los feriados de enero, febrero se perfila como el mes que traerá el próximo fin de semana largo federal en Estados Unidos, una pausa esperada antes del tramo más intenso del calendario laboral.

Este descanso de tres días consecutivos impactará tanto al sector público como a buena parte del privado, y suele generar un aumento de viajes cortos, escapadas familiares y movimiento turístico interno en todo el país.

¿Cuándo será el próximo feriado largo en EE. UU.?

El Día de los Presidentes se celebrará en 2026 el lunes 16 de febrero, consolidándose como uno de los feriados federales más relevantes del calendario de Estados Unidos. Al ubicarse al inicio de la semana, permitirá un descanso extendido desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero, conformando un fin de semana largo de tres días.

Confirman próximo feriado largo en EE. UU.

Esta fecha forma parte del calendario federal oficial y es reconocida por agencias como la Administración del Seguro Social (SSA), lo que implicará cierres y ajustes en el funcionamiento de diversos servicios gubernamentales.

Fechas clave del feriado largo:

Inicio del descanso: sábado 14 de febrero de 2026

Feriado federal: lunes 16 de febrero de 2026

Regreso a la actividad: martes 17 de febrero

¿Qué se conmemora en el Día de los Presidentes?

El Presidents’ Day se estableció en 1885 para conmemorar el nacimiento de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, nacido el 22 de febrero de 1732. En 1971, el Congreso trasladó oficialmente la celebración al tercer lunes de febrero, buscando unificar el calendario laboral y favorecer fines de semana largos.

Aunque el homenaje central sigue siendo para Washington, varios estados extienden la celebración a otros presidentes históricos, reflejando así la diversidad política y cultural del país.

Qué servicios estarán cerrados durante el feriado

Durante el feriado largo de febrero 2026, varios servicios suspenderán su actividad habitual.

Servicios que estarán cerrados:

Oficinas gubernamentales federales

Bancos

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

Bolsa de valores

Estos cierres pueden afectar trámites administrativos, pagos y envíos de correspondencia.