Bad Bunny da marcha atrás: RECHAZA su polémico comentario sobre aprender español antes del Super Bowl LX

Bad Bunny decidió aclarar esta semana un comentario que había generado polémica desde octubre, cuando sugirió que quienes criticaban su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX tenían “cuatro meses para aprender español”. Aquella frase, pronunciada en tono de broma, provocó reacciones divididas entre fanáticos y detractores del artista.

El comentario original surgió durante su participación en Saturday Night Live, donde el cantante expresó su entusiasmo por formar parte del evento deportivo más importante de la NFL. “Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl. Sé que personas de todo el mundo que aman mi música también están felices”, dijo entonces, antes de añadir: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Del idioma a la pista de baile: el mensaje de Bad Bunny previo a su show de medio tiempo.

Meses después, y a pocos días del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño decidió matizar esas palabras. Durante un evento realizado en el Moscone Center de San Francisco, Bad Bunny dejó en claro que el idioma no será una barrera para disfrutar de su espectáculo. “Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. (Pueden) aprender a bailar”, afirmó, según declaraciones recogidas por Fox News.

El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue confirmado como artista del medio tiempo en septiembre y llega al Super Bowl en uno de los momentos más altos de su carrera. Ha sido el artista más escuchado en Spotify en cuatro de los últimos seis años y su álbum Un Verano Sin Ti se convirtió en el más reproducido en la historia de la plataforma. Además, supera los 51 millones de seguidores en Instagram.

En paralelo, el músico ha estado recientemente en el centro de la conversación pública por sus comentarios sobre ICE durante los premios Grammy, los cuales generaron tanto elogios como críticas. El año pasado, incluso, explicó que decidió realizar una residencia en Puerto Rico y no programar fechas en Estados Unidos por temor a que algunos de sus seguidores pudieran enfrentar detenciones por parte de agentes migratorios.

Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. El senador republicano Tommy Tuberville, de Alabama, anunció públicamente que no planea ver el espectáculo de medio tiempo. “Y tenemos a Bad Bunny, o Bad Rabbit, en el medio tiempo. Yo estaré viendo el show de medio tiempo de (Turning Point USA). Es simplemente lamentable que hayamos llegado a este punto”, declaró.

¿Por qué generó polémica la elección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

La elección del artista como protagonista del show de medio tiempo generó críticas en un sector del público estadounidense, acostumbrado históricamente a figuras del rock o del pop anglosajón. Parte de la audiencia cuestionó que un artista que canta mayoritariamente en español encabezara uno de los escenarios más emblemáticos del deporte estadounidense.

La controversia se amplificó en redes sociales, donde se debatió si el reguetón y el trap latino encajan en la tradición del evento. A esto se sumó el contexto político actual, que llevó a algunos críticos a interpretar la elección como una estrategia de inclusión dirigida al mercado hispano, intensificando aún más el debate.