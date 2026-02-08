CAMBIO CLAVE para adultos mayores en Estados Unidos: así será la nueva renovación de la LICENCIA DE CONDUCIR

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) implementó una serie de modificaciones que impactan directamente en los conductores de edad avanzada. Las nuevas reglas apuntan a reforzar la seguridad vial y establecen un esquema más estricto para la renovación de la licencia de conducir, especialmente para quienes superan los 70 años.

Este cambio marca un quiebre con el sistema anterior y obliga a miles de residentes a adaptarse a un trámite más frecuente y completamente presencial, dejando atrás las renovaciones simplificadas que regían hasta ahora.

USCIS permite rendir el examen cívico en el idioma nativo en casos específicos de edad y residencia.

Cambia la licencia de conducir: los adultos mayores ya no podrán renovarla como antes

Desde la entrada en vigor de la normativa, los conductores mayores de 70 años deben cumplir con requisitos específicos que ya no aplican al resto de la población adulta. El nuevo esquema elimina beneficios anteriores y refuerza los controles durante el proceso.

Las principales modificaciones incluyen:

Renovación obligatoria de manera presencial

Trámite cada cinco años, sin excepción

Actualización de fotografía y datos personales

Controles básicos de aptitud durante la renovación

Hasta ahora, muchos adultos podían renovar la licencia en línea o con validaciones mínimas. Con la nueva normativa, esa posibilidad queda descartada para este grupo etario.

Por qué el DMV endurece las condiciones para mayores de 70 años

Según explicó el organismo, el objetivo es garantizar que los conductores mantengan las condiciones necesarias para circular de forma segura. El crecimiento sostenido de la población adulta mayor en California fue uno de los factores clave para revisar el sistema y ajustar los controles.

El DMV sostiene que la evaluación presencial periódica permite detectar a tiempo posibles inconvenientes de visión, reflejos o estado general que podrían afectar la conducción y aumentar el riesgo de accidentes.

Qué ocurre si no se cumple con la nueva normativa

No adaptarse a las nuevas reglas puede traer consecuencias inmediatas. Las personas que no realicen la renovación bajo el nuevo formato enfrentarán sanciones claras:

Pérdida del derecho a conducir legalmente

Multas por manejar con la licencia vencida

Obligación de completar el trámite antes de volver a circular

Desde el DMV recomiendan no esperar al vencimiento de la licencia y solicitar turno con anticipación para evitar demoras, multas o la suspensión del permiso de conducción.