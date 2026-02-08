ALERTA consumidores en EE. UU.: RETIRAN más de 6,000 paquetes de M&M’s por RIESGO de alérgenos, confirma la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase II el retiro del mercado de más de 6,000 unidades de caramelos M&M’s reenvasados, tras confirmar que los empaques promocionales omitieron advertencias obligatorias sobre alérgenos. La situación representa un riesgo para personas sensibles a leche, soja y maní, según información oficial del organismo federal.

Si bien la clasificación Clase II indica que el consumo no suele provocar consecuencias mortales, la FDA advirtió que las reacciones adversas pueden ser clínicamente relevantes, especialmente en personas con alergias alimentarias diagnosticadas. El problema no está vinculado a fallas en la fabricación del chocolate, sino exclusivamente al proceso de reenvasado promocional, realizado por la empresa Beacon Promotions Inc.

Revisa tus dulces: más de 6,000 paquetes de M&M’s fueron retirados por riesgo alimentario.

Estados afectados por el retiro

Los productos fueron distribuidos en 20 estados, entre ellos California, Florida, Texas, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Massachusetts, Washington y Wisconsin, además de otras entidades del país.

¿Cómo identificar si tus M&M’s están incluidos?

La FDA recomienda especial atención a bolsitas recibidas como regalos corporativos, artículos promocionales o en eventos empresariales. Los productos afectados incluyen:

M&M’s de Maní (Peanut):

Etiqueta “Make Your Mark”, lote M1823200 , fecha de consumo preferente 30 de abril de 2026 .

Etiqueta “Make Your Mark”, lote , fecha de consumo preferente . M&M’s Clásicos (chocolate):

Lote L450ARCLV03 – vence 1 de diciembre de 2025

– vence 1 de diciembre de 2025 Lote L502FLHKP01 – vence 1 de enero de 2026

– vence 1 de enero de 2026 Lote L523CMHKP01 – vence 30 de junio de 2026

– vence 30 de junio de 2026 Lote L537GMHKP01 – vence 1 de septiembre de 2026

Paquetes promocionales bajo la lupa

El retiro no afecta a los empaques comerciales tradicionales de M&M’s, sino a versiones personalizadas con logos de empresas, universidades, aseguradoras, marcas tecnológicas y eventos corporativos. Entre ellos figuran nombres como Adobe, Morgan Stanley, Subaru, Xfinity, universidades, organizaciones educativas y conferencias empresariales.

La FDA insta a no consumir estos productos si se tiene alergia a alguno de los alérgenos involucrados y a desecharlos o devolverlos según las indicaciones del distribuidor. El organismo recordó que el etiquetado correcto es esencial para la seguridad alimentaria y que continuará monitoreando este tipo de incumplimientos.