Caso polémico en EE. UU.: Médico es demandado por presuntamente enviar una píldora abortiva a una paciente

Un tribunal federal en Texas admitió una demanda civil contra un médico de California acusado de enviar una píldora abortiva a una residente texana, en lo que constituye el primer proceso conocido que aplica una ley estatal que permite a ciudadanos demandar a proveedores de estos medicamentos fuera del estado.

La acción judicial fue presentada el 1 de febrero de 2026 y señala al doctor Rémy Coeytaux, quien ejerce en el área de San Francisco. La controversia plantea un nuevo debate legal sobre el alcance de las leyes estatales en materia de salud reproductiva, según reportó Los Angeles Times.

Quién impulsa la demanda y qué se reclama

La demanda fue presentada por Jerry Rodriguez, quien sostiene que el médico violó la Woman and Child Protection Act (HB 7), una ley aprobada en Texas en diciembre del 2025. Esta normativa autoriza a ciudadanos a presentar demandas civiles contra quienes distribuyan medicamentos abortivos a residentes del estado.

Un caso judicial sin precedentes reabre el debate sobre el alcance de las leyes antiaborto en EE.UU.

De acuerdo con los documentos judiciales revisados por The Texas Tribune, el demandante exige una compensación mínima de 75.000 dólares y solicita una orden judicial que impida al médico enviar futuros medicamentos abortivos a Texas. En la denuncia, Rodriguez afirma que el envío del fármaco se realizó a petición del esposo de la paciente y que el medicamento fue utilizado para interrumpir el embarazo.

Qué establece la ley HB 7 de Texas

La Woman and Child Protection Act (HB 7) refuerza la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación y amplía la responsabilidad civil a quienes produzcan, envíen, distribuyan o receten medicamentos abortivos a residentes de Texas, incluso si el proveedor se encuentra fuera del estado.

Según la normativa, las sanciones civiles pueden alcanzar hasta 100.000 dólares por cada infracción. Expertos legales citados por Los Angeles Times advierten que esta ley busca disuadir la provisión de servicios médicos desde otros estados y podría sentar precedente en la aplicación extraterritorial de legislaciones estatales.

Respuesta legal y postura de California

El Center for Reproductive Rights, organización que representa al médico Rémy Coeytaux, sostiene que la demanda busca desalentar la provisión de servicios abortivos legales fuera de Texas. La entidad afirma que las autoridades texanas han promovido acciones judiciales contra proveedores ubicados en otros estados, habilitando ahora también a ciudadanos particulares a demandar, según declaraciones recogidas por FOX News.

California, por su parte, ha aprobado leyes destinadas a proteger a los proveedores de servicios abortivos frente a procesos judiciales impulsados desde otros estados. El gobernador Gavin Newsom ha rechazado solicitudes de extradición en casos similares, de acuerdo con información publicada por Los Angeles Times.

Un conflicto entre estados con leyes opuestas

El caso se desarrolla en un contexto de endurecimiento de las leyes antiaborto en estados como Texas y Louisiana, mientras California mantiene un marco legal que protege a médicos y clínicas que brindan estos servicios conforme a su legislación local.

En enero de 2026, Louisiana intentó extraditar a Coeytaux por acusaciones similares, pero la solicitud fue rechazada por las autoridades californianas, según documentos citados por FOX Austin. Esta divergencia legal ha intensificado el conflicto entre estados con posturas opuestas sobre la salud reproductiva.

Implicancias legales y posibles consecuencias

Desde la revocación del precedente federal Roe v. Wade en 2022, varios estados han aprobado normativas restrictivas sobre el aborto y la distribución de medicamentos asociados. La HB 7 es una de las primeras leyes que amplía la responsabilidad civil a personas fuera del estado, lo que podría generar un aumento de litigios interestatales.

Organizaciones como el Center for Reproductive Rights y la ACLU advierten que este tipo de demandas podría generar inseguridad jurídica para médicos y pacientes, además de afectar el acceso a servicios de salud reproductiva en todo el país.

Qué podría definir este proceso judicial

El caso contra Rémy Coeytaux podría marcar un precedente sobre si los estados pueden aplicar sus leyes más allá de sus fronteras y demandar a proveedores que operan legalmente en otras jurisdicciones. El proceso continúa en tribunales federales de Texas y aún no se han fijado nuevas audiencias.

El resultado podría influir en la regulación futura de la telemedicina, el envío de medicamentos y la cooperación interestatal en temas de salud reproductiva en Estados Unidos.