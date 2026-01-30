INDIGNACIÓN en Estados Unidos: pareja demanda a clínica de fertilidad por implantarle el embrión equivocado

Un error que jamás debió ocurrir terminó en los tribunales y abrió una discusión profunda sobre los controles en los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos. Una pareja de Florida Central, Steven Mills y Tiffany Score, presentó una demanda contra una clínica de fertilidad tras descubrir que el embrión implantado no era el suyo y que la bebé nacida no comparte ningún vínculo genético con ellos.

De acuerdo con reportes de WKMG News 6, el procedimiento se realizó en el Centro de Fertilidad de Orlando, ubicado en Longwood y operado por IVF Life Inc. La acción legal fue presentada el 22 de enero ante un tribunal del Condado de Orange y busca que la clínica informe a otras pacientes que tuvieron embriones almacenados en el centro durante el año previo al nacimiento de la niña. Además, la pareja exige que se financien pruebas genéticas a nacimientos ocurridos bajo la atención del centro en los últimos cinco años, según informó Orlando Sentinel.

Los demandantes también reclaman un informe claro sobre el destino de sus propios embriones, que, según la clínica, eran tres y permanecían congelados desde 2020. Su abogado, Jack Scarola, explicó que, aunque la pareja ama profundamente a la bebé, existe el temor real de que sea hija biológica de otra familia y que, en el futuro, alguien pueda reclamar su custodia. Por ello, sostienen que tienen una “responsabilidad moral y legal” de localizar a los padres biológicos y notificarles lo ocurrido.

La bebé permanece con sus padres mientras avanza la investigación judicial.

Cómo descubrieron el error tras el nacimiento

El embrión fue implantado en marzo de 2025 y la niña nació en diciembre, según USA Today. Las dudas surgieron desde el primer momento. Ambos padres son caucásicos, pero notaron que la bebé presentaba rasgos físicos que no coincidían con su ascendencia, lo que los llevó a realizar pruebas genéticas.

Los resultados confirmaron lo impensado: no existía vínculo genético entre la niña y ninguno de los dos. El impacto emocional fue profundo, ya que el lazo afectivo se había construido durante todo el embarazo y continuó fortaleciéndose tras el nacimiento.

A pesar de la angustia, la menor permanece bajo su cuidado. La pareja también teme que su propio embrión haya sido implantado en otra mujer y que exista otro niño biológicamente suyo siendo criado por una familia distinta.

Tras no obtener respuestas claras del centro médico, decidieron avanzar con una demanda y solicitar medidas urgentes para notificar a posibles pacientes afectados.

Audiencia, antecedentes y la respuesta de la clínica

Durante una audiencia de emergencia encabezada por la jueza Margaret Schreiber, representantes legales de ambas partes señalaron que trabajan para alcanzar un acuerdo. De forma preliminar, la clínica aceptó realizar las pruebas genéticas solicitadas. Mills y Score participaron de la audiencia virtual con la bebé en brazos mientras se discutían los próximos pasos.

Parte del acuerdo en evaluación contempla que la clínica entregue información detallada sobre los embriones almacenados en el periodo del error y que notifique a otros pacientes potencialmente involucrados, incluso con una copia de la demanda y una fotografía de la niña. El abogado del centro, Francis Pierce III, expresó preocupación por la privacidad de los pacientes y explicó que las pruebas podrían tardar entre cuatro y seis semanas, aunque buscan acelerar el proceso.

La jueza remarcó la falta de una legislación específica en Florida para este tipo de casos y pidió propuestas concretas que equilibren los derechos de todas las partes.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre el historial del Centro de Fertilidad de Orlando y de su director, el doctor Milton McNichol. En mayo de 2024, la Junta de Medicina de Florida lo sancionó con una multa de USD 5.000 tras detectar deficiencias en equipos, gestión de riesgos y suministro de medicamentos durante una inspección realizada en 2023. Como parte de la sanción, debió completar capacitación adicional en ética y normas médicas.

Tras conocerse el caso, la clínica publicó un aviso en su sitio web indicando que cooperaba con una investigación para esclarecer el origen del error, aunque el mensaje fue retirado luego de la audiencia judicial. Mientras tanto, el proceso legal continúa y mantiene en vilo a decenas de familias que podrían estar afectadas por una situación tan delicada como inédita.