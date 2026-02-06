¡Aviso importante! Luego que la organización sin fines de lucro "Voces Unidas de las Montañas" presentara una denuncia, miembros del Congreso de Colorado, en Estados Unidos, han pedido que se dé una investigación federal sobre las tarjetas de advertencia que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han estado colocando en los vehículos de inmigrantes latinos.

Con esta acción, se ha generado preocupación entre los legisladores, quienes buscan esclarecer las acciones de la agencia y su impacto en la comunidad migrante. A continuación, más detalles.

Exponen a agentes de ICE dejando tarjetas de advertencia en autos de inmigrantes latinos arrestados

El último 3 de febrero, un grupo de legisladores de Colorado, EE. UU., envió una carta a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando una investigación sobre el uso de las "tarjetas de la muerte", que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejaron en autos de inmigrantes en el condado de Eagle durante el mes de enero.

Exponen a agentes de ICE dejando tarjetas de advertencia en autos de inmigrantes latinos arrestados.

Según lo expuesto por 'La Nación' y en un discurso pronunciado el 29 de enero, el senador John Hickenlooper describió estas acciones como "crueldad por crueldad", tras informes que indicaban que agentes en autos no identificados habían detenido a al menos 10 migrantes mediante controles de tráfico simulados, quienes actualmente están en instalaciones del ICE en Aurora.

"Es inaceptable y peligroso que fuerzas del orden federales utilicen este símbolo para intimidar a las comunidades latinas", señalaron Hickenlooper y los representantes Diana DeGette, Joe Neguse, Jason Crow y Brittany Pettersen en su misiva.

Asimismo, los legisladores estadounidenses expresaron su inquietud por las acusaciones de que agentes del ICE habrían usado sirenas para hacerse pasar por autoridades locales, advirtiendo que tales prácticas erosionan la confianza pública, generan diversas preocupaciones sobre derechos civiles y no cumplen con los estándares profesionales necesarios.

¿Cómo respondió ICE frente a las acusaciones?

Tras conocerse de manera pública las denuncias, el ICE no se pronunció de manera definitiva sobre la posible implicación de sus agentes en la entrega de cartas intimidatorias. No obstante, la entidad confirmó la apertura de una investigación interna y expresó su rechazo a las conductas atribuidas a sus uniformados, tal como señaló CBS News.

La organización Voces Unidas de las Montañas confirmó que los arrestos realizados no correspondieron a redadas masivas, sino a detenciones selectivas en los condados de Summit, Eagle y Garfield, tal como lo manifestó The Colorado Sun.