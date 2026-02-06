¡Mucha atención! Recientemente, el noreste de Estados Unidos se encuentra en estado de alerta máxima debido a la llegada de una masa de aire ártico en todo el país americano, lo cual podría transformar este fin de semana en el más gélido y arriesgado de la actual temporada invernal. ¿Cómo protegerse ante el frío? ¿Qué zona serán las más afectadas?

Llegada de una masa de aire ártico: estas 48 horas registrarán la ola más fría de la temporada

Las autoridades meteorológicas han impacto a toda la comunidad al señalar que las temperaturas descenderán a niveles que podrían convertirse en un peligro para la salud. No obstante, se anticipa que un calentamiento inesperado altere esta situación la próxima semana. 'El Cronista' también compartió más información al respecto.

Según lo expuesto, se confirmó que ña combinación de vientos cortantes y temperaturas bajo cero ocasionarán una sensación térmica extrema en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia. Asimismo, se anticipan que los termómetros alcancen mínimos históricos, lo que ha llevado a los servicios de emergencia a instar a la población a permanecer en casa en estos días.

Bajo estas condiciones, el riesgo de congelación en la piel expuesta se puede presentar ej cuestión de minutos. Por ello, se aconseja reforzar el aislamiento en los hogares, proteger a las mascotas evitando que permanezcan al aire libre y revisar los sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

A pesar de la severidad del clima durante el fin de semana, los pronósticos han evidenciado un cambio considerable en la tendencia. Después de superar el pico del frío ártico, se espera un calentamiento gradual en el noreste, llevando las temperaturas por encima de la media estacional en la segunda mitad de la semana.

¿Cuáles son las recomendaciones a tomar en cuenta ante esta situación?

A días que se lleve a cabo el fin de semana, se informó que, dentro de poco, se registrarán los días más frío del año, es necesario estar al tanto de la información proporcionada por fuentes oficiales y preparar kits de emergencia en los vehículos para cualquier traslado.

Cabe precisar que la protección de las poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores y las personas en situación de calle, se convierte en la máxima prioridad. Por ello, se han establecido centros de calentamiento en las principales áreas metropolitanas, garantizando así un refugio seguro ante las bajas temperaturas.