Show Medio Tiempo del Super Bowl EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver a Bad Bunny desde todo América Latina?

Estamos a nada que este 8 de febrero de 2026 se celebre el Super Bowl LIX que presentará el electrizante encuentro final entre los New England Patriots contra los Seattle Seahawks. Pero, más allá del evento deportivo, uno de los momentos más esperados de la jornada es el Show de Medio Tiempo donde diversos artistas harán su participación, entre los cuales sobresale Bad Bunny.

A qué hora ver EN VIVO a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX

El evento tendrá lugar en el gramado del Levís Stadium en Santa Clara, California, con capacidad para 68,500 personas, lugar donde el ganador de tres premios Grammy hace una semana entonará los temas más populares del momento.

Si bien el inicio del Super Bowl LIX está pactado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora Miami, la misma que en Perú, Colombia y Ecuador), el Show del Medio Tiempo está previsto que dará inicio al finalizar del segundo cuarto del partido, es decir, alrededor de las 8:00 p.m. y las 8:30 pm.

En ese sentido, sabemos que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LIX tendrá una duración entre 12 y 14 minutos, ya que solo en tres ocasiones superó los 15 minutos: Super Bowl 2002 (U2, entre 15 y 16 minutos), Super Bowl 2003 (Shania Twain, No Doubt, Sting, 18 minutos), Super Bowl 2004 (Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Kid Rock, 15 a 16 minutos).

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m. y 8:30 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m. y 10:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m. y 9:30 p.m.

México (CDMX): 7:00 p.m. y 7:30 p.m.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m. y 7:30 p.m.

Dónde ver EN VIVO a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX

En Estados Unidos, el Super Bowl LIX se verá en vivo desde la señal de NBC, pero desde Telemundo para su transmisión en español. Si, por el contrario, quieres ver el partido y show musical desde plataformas de streaming, entonces puedes recurrir a Peacock, pero también en NFL+, pero esta última solo se puede ver en teléfonos celulares.

Si vives en Sudamérica, entonces el Super Bowl 59 se podrá apreciar desde la televisión por cable por la señal de ESPN 2, pero también vía Fox Sports, pero por Disney+ para plataformas de estreaming en esta parte del mundo.

¿A qué hora inicia el Super Bowl LIX?

Si quieres ver completo el Super Bowl LIX que verá medirse a los New England Patriots vs. Seattle Seahawks, entonces estos son los horarios en cada país de Hispanoamérica: