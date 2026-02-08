PELIGRA la democracia en EE. UU.: Trump debilita la confianza electoral y empuja CAMBIOS RADICALES antes de las elecciones

Desde su irrupción en la política estadounidense, Donald Trump no solo transformó el discurso público, sino que alteró de forma profunda las reglas no escritas de la democracia. Su estilo confrontacional, su dominio de la viralidad y su capacidad para movilizar a millones han roto tabúes que antes parecían intocables.

Sin embargo, más allá del ruido, el impacto más grave de su figura es otro: el daño sostenido a la confianza de los estadounidenses en las elecciones y en la alternancia pacífica del poder, un pilar central del sistema democrático del país.

La negación electoral como nueva norma republicana

Hoy, en Estados Unidos, casi ningún líder del Partido Republicano se atreve a decir públicamente que Joe Biden ganó las elecciones de 2020. No lo hacen congresistas, senadores, gobernadores ni aspirantes a cargos públicos, salvo aquellos enfrentados abiertamente a Trump.

Trump debilita la confianza electoral y empuja cambios radicales antes de las elecciones.

La evasión se ha convertido en estrategia: frases ambiguas, silencios calculados y respuestas diseñadas para evitar la ira del presidente. Incluso jueces federales nominados por Trump se negaron a reconocer quién ganó las elecciones o qué ocurrió el 6 de enero, consolidando una narrativa que normaliza la duda permanente sobre el proceso democrático.

Conspiraciones, presión federal y escenarios inquietantes

Durante años, Trump ha alimentado teorías sobre fraude electoral masivo, convenciendo a millones de que solo puede perder si existe un complot. Camiones de papeletas, máquinas manipuladas, inmigrantes votando ilegalmente y funcionarios corruptos forman parte de un relato constante que ha erosionado la credibilidad del sistema.

Lejos de quedarse en palabras, el presidente ha presionado para nacionalizar las elecciones, exigir pruebas de ciudadanía para votar, limitar el voto por correo y permitir la intervención federal en estados clave, pese a que la Constitución delega el control electoral a los estados. Tribunales federales ya han bloqueado varios de estos intentos, pero la ofensiva continúa.