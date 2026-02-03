¡LO ÚLTIMO! Donald Trump pide "nacionalizar el voto" en EE. UU. de cara a las elecciones 2026: ¿Busca asegurar el triunfo?

En una reciente entrevista emitida el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los republicanos que "nacionalicen el voto" de cara a las elecciones de 2026, mientras su administración impulsa cambios para revisar las reglas electorales del país.

Los comentarios del mandatario se producen días después de que el FBI allanara una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, territorio que durante años ha sido clave en las acusaciones de fraude electoral de Trump tras su derrota frente a Joe Biden en 2020.

Donald Trump pide a los republicanos "nacionalizar el voto"

Durante un podcast con el exsubdirector del FBI, Dan Bongino, el presidente Donald Trump afirmó que los republicanos deberían "tomar el control de la votación" en al menos 15 lugares y consideró que sería preferible "nacionalizar la votación".

Trump pide nacionalizar el voto y reaviva la polémica por el control federal.

Las declaraciones del mandatario se dan después de que el FBI allanara una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, para incautar registros electorales e investigar presuntos casos de fraude electoral, según informó CNN.

Trump busca reformar la forma en la que se llevan las elecciones

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, indicó que fue el propio presidente Donald Trump quien le solicitó viajar a Atlanta para supervisar la controvertida búsqueda electoral. Durante el proceso, Gabbard puso a Trump en llamada con algunos agentes del FBI para hablar sobre el avance del allanamiento.

En 2025, el mandatario estadounidense firmó un decreto que exige a los votantes presentar prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse y prohíbe a los estados contabilizar papeletas de voto por correo que lleguen después del día de las elecciones. Sin embargo, la medida fue bloqueada parcialmente por un tribunal federal, aunque los no ciudadanos ya tienen prohibido votar en las elecciones federales.