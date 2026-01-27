ALERTA en EE. UU.: Estos son los 10 fugitivos más buscados por el FBI y las millonarias recompensas por capturarlos

A poco días de iniciado el 2026, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció dos movimientos clave dentro de su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se trata de Alejandro Rosales y Ryan James Wedding, ambos detenidos recientemente en Mexico, lo que representa un golpe importante contra el crimen transnacional.

El primer arresto ocurrió el 16 de enero en Pachuca, Hidalgo, donde autoridades mexicanas capturaron a Alejandro Rosales, acusado de asesinar a una mujer en Charlotte, Carolina del Norte. Días después, el 22 de enero, fue detenido Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa, según confirmó el director del FBI, Kash Patel.

Aunque hubo detenciones, varios de los fugitivos más buscados del FBI siguen prófugos en distintos países.

Pese a estas capturas, el listado sigue incluyendo figuras de alto perfil que continúan prófugas y por quienes Estados Unidos ofrece recompensas millonarias.

Narcotráfico y crimen organizado: los nombres que siguen prófugos

Dentro de la lista del FBI destacan líderes de organizaciones criminales internacionales, considerados piezas clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Algunos de los más buscados son:

Wílver Villegas Palomino, alias “El Puerco” (ELN)

Cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, acusado de narcoterrorismo y conspiración para distribuir cocaína.

Recompensa: US$5 millones

Yulán Adonay Archaga Carías, alias “El Porky” (MS-13)

Líder de la Mara Salvatrucha en Honduras, acusado de conspiración criminal, narcotráfico y posesión de ametralladoras.

Recompensa: US$5 millones

Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” (Beltrán Leyva) Único mexicano actualmente en la lista. Vinculado al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia EE. UU.

Recompensa: US$5 millones

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo” (Tren de Aragua) Acusado de narcotráfico y apoyo material a organización terrorista.

Recompensa: US$5 millones

Buscados por asesinato: crímenes violentos que estremecieron a EE. UU.

El FBI también mantiene en su lista a personas acusadas de asesinatos brutales, considerados de alta peligrosidad.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Buscado por asesinar a su esposa en Maryland en 2015.

Recompensa: hasta US$250,000

Omar Alexander Cárdenas: Acusado de matar a un hombre a tiros en un centro comercial de California en 2019.

Recompensa: hasta US$250,000

La mujer más buscada por lavado de dinero

Ruja Ignatova, “la reina de las criptomonedas”

Acusada de fraude electrónico y lavado de dinero a gran escala. Se cree que podría haber alterado su apariencia y viajar con escoltas armados.

Recompensa: hasta US$5 millones

¿Por qué esta lista sigue siendo clave para EE. UU.?

Aunque las recientes capturas representan avances, la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI sigue siendo una herramienta central para combatir el crimen internacional. Las recompensas, que llegan hasta los US$15 millones, buscan incentivar la cooperación ciudadana y acelerar la captura de individuos considerados altamente peligrosos.

Cada arresto no solo cierra un caso, sino que envía un mensaje claro: incluso fuera de Estados Unidos, la persecución continúa. Puedes crear una imagen para mi portada, bien realista y sin letras por favor .