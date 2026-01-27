Inmigrantes de California EN PELIGRO: posible colaboración de la policía local con autoridades migratorias genera ALERTA

La noche del lunes 26 de enero, cientos de personas asistieron a la reunión del Consejo Municipal de Alabama para exigir respuestas sobre una posible colaboración entre oficiales de la policía local y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta preocupación surgió tras la difusión de un video en donde se muestra a la activista Angie Vargas, quien declaró que estaba siguiendo a supuestos agentes de inmigración cuando una patrulla policial le bloqueó el paso de manera repentina, demostrando la presunta coordinación.

¿Posible colaboración de la policía de California con autoridades migratorias?

En el video grabado por Vargas, se le escucha preguntar a los oficiales de la policía de Alabama si están cooperando con agentes de inmigración. Minutos después, tras un intercambio de palabras, los agentes federales se acercaron a ella y la interrogaron.

Al ser consultada sobre su estatus migratorio, la activista respondió que es ciudadana estadounidense, lo que generó indignación entre muchos usuarios en redes sociales después de que el video se viralizara.

La respuesta de las autoridades

A través de un comunicado, tras la difusión del video, los funcionarios del Departamento de Policía de Alabama señalaron que "estaban respondiendo a una llamada sobre un vehículo que estaba siendo seguido por otro que se pasaba los semáforos en rojo y realizaba giros en U ilegales", agregando que los oficiales se detuvieron para ayudar a calmar la situación.

A pesar de ello, cientos de activistas y residentes asistieron a la reunión del consejo para denunciar a la policía de la ciudad por supuesta coordinación con agentes de CBP, por lo que el alcalde de Alabama tuvo que intervenir, informando que el caso será revisado y reiterando que no se realizaron arrestos, con el fin de calmar a los asistentes.