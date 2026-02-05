GRAN TEMOR entre inmigrantes en EE. UU.: por esta causa, extranjeros envían MENOS REMESAS a México

En medio de crecientes operativos migratorios y de una política de inmigración más estricta en Estados Unidos, muchos inmigrantes están reduciendo el dinero que solían enviar a sus familias en México. Esta disminución se ha convertido en un motivo de preocupación para las comunidades y economías que dependen de esas remesas. Según Noticias Telemundo, el miedo a posibles deportaciones y la incertidumbre sobre su estatus legal están influyendo directamente en esta tendencia.

Inmigrantes envían menos remesas por la incertidumbre en EE. UU.

¿Por qué los inmigrantes en Estados Unidos envían menos remesas a México?

Una de las principales razones detrás de la disminución en el envío de dinero es la ansiedad que sienten los trabajadores extranjeros respecto a su permanencia en Estados Unidos. Muchos señalan que la constante posibilidad de ser detenidos o deportados los obliga a priorizar su propia seguridad y estabilidad económica por encima del envío de recursos a sus familias en el extranjero.

Como lo recoge Noticias Telemundo, un inmigrante comenta: "La situación está un poco difícil. Ahora envío menos dinero porque el trabajo ha disminuido y hay miedo ante los operativos constantes".

El temor de muchos inmigrantes radica en la posibilidad de ser detenidos durante redadas o procedimientos migratorios. Este miedo no solo afecta su vida diaria, sino que también influye en decisiones económicas importantes, como la cantidad de dinero que envían a sus seres queridos. Según testimonios recogidos por Noticias Telemundo, esta preocupación por la seguridad personal y laboral ha llevado a muchos a reajustar sus prioridades.

¿Cuál es el impacto económico de la caída de remesas hacia México?

La reducción en el flujo de remesas no solo afecta a las familias receptoras, sino también a la economía de México. Las remesas han sido tradicionalmente una fuente clave de ingresos para millones de hogares y, según especialistas en economía, su disminución podría tener efectos más amplios en el consumo interno y en la estabilidad financiera de las comunidades que dependen de ese dinero.

Además, datos recientes de Banxico confirman que el envío de remesas hacia México disminuyó alrededor de 4.6 % en 2025, registrando uno de los descensos más significativos de los últimos años, lo que agrava aún más la situación.

La disminución en el envío de remesas hacia México refleja un fenómeno que va más allá de una simple cuestión económica: es un efecto directo del temor que enfrentan millones de inmigrantes en Estados Unidos. La incertidumbre sobre su permanencia y las políticas migratorias más estrictas han impactado no solo sus vidas, sino también el sustento de familias enteras en el extranjero.