ESCÁNDALO en Walmart de Georgia: hombre fue ENCARCELADO 40 DÍAS por acusaciones de secuestro y ahora está DEMANDANDO a su acusador

Un hombre de Georgia está llevando a los tribunales a funcionarios locales y a la persona que lo acusó de secuestro, después de pasar más de 40 días en prisión por un incidente ocurrido en un Walmart. La demanda, presentada ante un tribunal federal, alega violaciones a sus derechos civiles y busca responsabilizar a los implicados por lo sucedido, según informó WJCL News.

Todo sobre la demanda federal y las graves acusaciones en Walmart

Mahendra "Mick" Patel y sus abogados presentaron una demanda federal por violaciones a los derechos civiles contra la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cobb, el Departamento de Policía de Acworth y Caroline Miller, la mujer que lo acusó de intentar secuestrar a su hijo, según los documentos legales citados por WJCL News.

El abogado de Patel, Solomon M. Radner, afirmó que la demanda busca "rendición de cuentas y daños y perjuicios", asegurando que los cargos se presentaron sin causa probable y que Patel fue encarcelado injustamente, a pesar de que las cámaras de vigilancia no mostraban ninguna conducta criminal. "Quiero que la gente sea despedida, quiero que la gente rinda cuentas", declaró Radner a la prensa.

Un hombre de Georgia demandó federalmente a las agencias que lo acusaron de secuestro.

¿Cómo algo tan cotidiano como ir a Walmart se volvió un conflicto legal?

El suceso tuvo lugar en marzo, cuando Patel contó que solo le había pedido a Miller ayuda para localizar Tylenol. Según Radner, un video de seguridad muestra a Miller con su hijo manejando una motoneta y señalando el medicamento, mientras Patel se agachaba para evitar que el niño se cayera. No obstante, Miller llamó más tarde a la policía acusando un intento de secuestro, lo que resultó en la detención de Patel y la presentación de cargos que finalmente fueron retirados, según reporta WJCL News.

Patel expresó su frustración: "Un simple viaje a Walmart para comprar un Tylenol se convirtió en una pesadilla". Radner denunció que las autoridades solicitaron órdenes judiciales y presentaron cargos ignorando la evidencia que demostraba la inocencia de su cliente. "Hubo un esfuerzo concertado para asegurarse de que el Sr. Patel fuera llevado ante la justicia por un delito que sabían que no había cometido", sostuvo el abogado.

El Departamento de Policía de Acworth indicó que aún no había recibido la demanda y que emitiría una declaración oficial tras revisarla, según informó WJCL News.