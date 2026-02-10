- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Táchira vs The Strongest
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ESCÁNDALO en Walmart de Georgia: hombre fue ENCARCELADO 40 DÍAS por acusaciones de secuestro y ahora está DEMANDANDO a su acusador
Un hombre de Georgia, arrestado por un presunto secuestro en Walmart, demanda a la policía y a su acusador por supuestas violaciones de sus derechos civiles.
Un hombre de Georgia está llevando a los tribunales a funcionarios locales y a la persona que lo acusó de secuestro, después de pasar más de 40 días en prisión por un incidente ocurrido en un Walmart. La demanda, presentada ante un tribunal federal, alega violaciones a sus derechos civiles y busca responsabilizar a los implicados por lo sucedido, según informó WJCL News.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes: aprobó el examen de conducir en español en Florida, pero ahora le EXIGEN repetirlo en inglés
Todo sobre la demanda federal y las graves acusaciones en Walmart
Mahendra "Mick" Patel y sus abogados presentaron una demanda federal por violaciones a los derechos civiles contra la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cobb, el Departamento de Policía de Acworth y Caroline Miller, la mujer que lo acusó de intentar secuestrar a su hijo, según los documentos legales citados por WJCL News.
El abogado de Patel, Solomon M. Radner, afirmó que la demanda busca "rendición de cuentas y daños y perjuicios", asegurando que los cargos se presentaron sin causa probable y que Patel fue encarcelado injustamente, a pesar de que las cámaras de vigilancia no mostraban ninguna conducta criminal. "Quiero que la gente sea despedida, quiero que la gente rinda cuentas", declaró Radner a la prensa.
Un hombre de Georgia demandó federalmente a las agencias que lo acusaron de secuestro.
¿Cómo algo tan cotidiano como ir a Walmart se volvió un conflicto legal?
El suceso tuvo lugar en marzo, cuando Patel contó que solo le había pedido a Miller ayuda para localizar Tylenol. Según Radner, un video de seguridad muestra a Miller con su hijo manejando una motoneta y señalando el medicamento, mientras Patel se agachaba para evitar que el niño se cayera. No obstante, Miller llamó más tarde a la policía acusando un intento de secuestro, lo que resultó en la detención de Patel y la presentación de cargos que finalmente fueron retirados, según reporta WJCL News.
Patel expresó su frustración: "Un simple viaje a Walmart para comprar un Tylenol se convirtió en una pesadilla". Radner denunció que las autoridades solicitaron órdenes judiciales y presentaron cargos ignorando la evidencia que demostraba la inocencia de su cliente. "Hubo un esfuerzo concertado para asegurarse de que el Sr. Patel fuera llevado ante la justicia por un delito que sabían que no había cometido", sostuvo el abogado.
El Departamento de Policía de Acworth indicó que aún no había recibido la demanda y que emitiría una declaración oficial tras revisarla, según informó WJCL News.
- 1
ALERTA, inmigrantes: estos son los casos en los que puedes obtener la ciudadanía SIN RENDIR el examen de inglés
- 2
ALERTA, inmigrantes: aprobó el examen de conducir en español en Florida, pero ahora le EXIGEN repetirlo en inglés
- 3
ALERTA, ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: bancos CERRARÁN sus sucursales por 24 horas en esta FECHA por insólito motivo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90