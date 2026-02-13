EMERGENCIA en Walmart de Sulphur: INSÓLITO OBJETO comúnmente comprado provoca un INCENDIO en un compactador de basura

Una situación inesperada llevó a la evacuación de un Walmart en Sulphur después de que un objeto cotidiano provocara un incendio menor en un compactador de basura, generando alarma entre empleados y clientes.

Una bolsa de palomitas de maíz quemadas provoca un incendio en un compactador de basura en un Walmart de Sulphur

El Departamento de Bomberos de Sulphur respondió alrededor de las 6:25 p.m. a un reporte de humo proveniente del Walmart Supercenter ubicado en North Cities Service Highway.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron una ligera neblina dentro de la tienda y descubrieron que el origen del fuego era un pequeño incendio en el compactador. Con una manguera extendida por una puerta cercana, lograron apagar las llamas rápidamente, aunque ventilar completamente el edificio tomó más tiempo debido a su tamaño.

El fuego comenzó cuando un empleado arrojó una bolsa de palomitas de maíz quemadas al compactador, las cuales se reavivaron, causando el incidente. Vice declaró:"Creemos que eso fue lo que provocó el incendio".

Según KPLC 7 News, el subjefe de bomberos, Chris Vice, explicó: "Si el incendio hubiera tardado más en contenerse, podríamos haber usado una carretilla elevadora para retirar el compactador y evitar poner en riesgo el edificio".

Consejos de seguridad tras pequeños incendios en tiendas en Estados Unidos

Algunos compradores señalaron a KPLC 7 News que la evacuación no fue completamente sencilla, aunque la policía y los empleados ayudaron a guiar a todos fuera del edificio:"Había gente bastante molesta por tener que irse… había un par de personas enojadas, pero en general todo salió bien".

La tienda permaneció cerrada durante la noche para ventilar el humo, reabriendo sus puertas a las 6 a.m. Vice también recomendó medidas preventivas para evitar reavivamientos de incendios menores:"Si se quema algo, lo mejor es dejar que se enfríe primero. Luego, si lo tiras a la basura, no lo selles ni lo compactes demasiado, porque podría volver a calentarse".

Este incidente subraya la importancia de manejar con cuidado residuos calientes y objetos cotidianos como las palomitas de maíz, especialmente en lugares con compactadores de basura industriales.