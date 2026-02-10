Lo que OCURRE EN EE. UU. con los inmigrantes: legales e indocumentados enfrentan largas detenciones en estas CONDICIONES TERRIBLES

Miles de inmigrantes en Estados Unidos, tanto legales como indocumentados, enfrentan detenciones prolongadas en instalaciones con condiciones severas. Informes recientes indican que muchos solicitantes de asilo y migrantes permanecen en centros de detención de ICE inseguros, esperan meses para sus audiencias y tienen acceso limitado a asistencia legal, lo que genera serias preocupaciones sobre los derechos humanos.

Inmigrantes legales e indocumentados pasan largos períodos en centros de detención de EE. UU. bajo condiciones extremas

Felipe Hernández Espinosa, un solicitante de asilo de 34 años, pasó 45 días en Alligator Alcatraz, un centro de detención en Florida donde, según The Associated Press, "se han reportado gusanos en la comida, inodoros que no descargan y aguas residuales desbordadas; mosquitos y otros insectos están por todas partes".

Durante los últimos cinco meses, Hernández ha estado detenido en Fort Bliss, en El Paso, Texas, una base militar donde murieron dos migrantes en enero y que presenta condiciones similares. Hernández solicitó regresar a Nicaragua, pero le informaron que debía esperar a ser visto por un juez. Su audiencia está programada para el 26 de febrero, tras casi siete meses de detención.

Hernández afirmó a The Associated Press: "Vine a este país pensando que me ayudarían, y he estado detenido durante seis meses sin haber cometido ningún delito. Ha pasado demasiado tiempo; estoy desesperado".

La situación muestra la urgente necesidad de reformar las políticas migratorias de detención.

Bajo la administración de Donald Trump, la detención prolongada se volvió más frecuente debido a políticas que limitan la capacidad de los jueces para liberar a los migrantes mientras sus casos de deportación avanzan en tribunales saturados. ICE mantiene actualmente a más de 70,000 personas, de las cuales 7,252 han estado detenidas por más de seis meses, incluyendo 79 que llevan más de dos años, un aumento significativo frente a las 2,849 personas registradas en diciembre de 2024.

¿Qué efectos tiene la detención prolongada de ICE?

Abogados de derechos humanos advierten que estos casos no son aislados. Ana Alicia Huerta, de California Collaborative for Immigrant Justice, explicó que muchos detenidos que firmaron formularios de deportación voluntaria aún permanecen retenidos: "Todos me dicen: 'No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para ser deportado'".

Incluso inmigrantes protegidos por la Convención de la ONU contra la Tortura, quienes no pueden ser deportados a sus países de origen, enfrentan detenciones prolongadas. Sarah Houston, del Immigrant Defenders Law Center, señaló: "Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente", incluyendo a algunos que ya ganaron sus casos de inmigración pero siguen en custodia.

Estas detenciones extendidas no solo violan derechos básicos, sino que también generan graves problemas de salud física y mental. Los procesos de deportación varían según el país: mientras que las expulsiones hacia México son frecuentes debido a su proximidad y acuerdos migratorios, otros países latinoamericanos como Nicaragua, Colombia y Venezuela reciben un número menor de deportados o tienen procesos más restrictivos, lo que puede prolongar la custodia de ICE al dificultar la repatriación de sus ciudadanos.