Inmigrantes en EE. UU. PREOCUPADOS: esta es la DURA EXPERIENCIA que comparten cada vez más los extranjeros bajo el gobierno de Trump
Personas inmigrantes son retenidas durante meses en condiciones poco saludables, sin haber cometido ningún delito y sin que sus casos legales puedan avanzar.
La detención prolongada de inmigrantes en Estados Unidos se ha convertido en una preocupación creciente, debido a las condiciones de encierro, descritas como insalubres y angustiosas. Cada vez más solicitantes de asilo enfrentan meses de retención en centros con graves deficiencias en higiene y seguridad, según informa Associated Press.
PUEDES VER: Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES
Condiciones críticas en centros de detención de inmigrantes
Felipe Hernández Espinosa, de 34 años, pasó 45 días en un centro de detención en Florida conocido como el Alcatraz de los Caimanes, donde, según denuncias de los detenidos, se encontraron gusanos en la comida, inodoros rotos, alcantarillado desbordado y plagas de mosquitos.
Actualmente, Hernández se encuentra en un campamento para inmigrantes en la base militar de Fort Bliss, Texas, donde en enero fallecieron dos migrantes y continúan las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Hernández comentó a Associated Press: "Vine a este país pensando que me iban a ayudar y llevo seis meses detenido sin haber cometido un delito. Ha sido mucho tiempo. Estoy desesperado". A pesar de haber solicitado regresar a Nicaragua, se le informó que debe esperar su audiencia judicial, programada para el 26 de febrero, después de casi siete meses de detención.
Detención prolongada: un fenómeno en aumento
Expertos legales señalan que los casos de retención prolongada no son aislados. La abogada Ana Alicia Huerta, de California Collaborative for Immigrant Justice, explicó a Associated Press que los primeros tres detenidos que entrevistó en McFarland, California, en enero, estaban listos para ser deportados, pero aún permanecían retenidos: "Todos me dicen: 'No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para ser deportado'. Esa es una experiencia que nunca había tenido antes".
Casos extremos incluyen a un hombre de origen chino que ha estado detenido por más de un año sin haber visto a un juez de inmigración, a pesar de haber aceptado su deportación. Según Huerta, antes esto ocurría solo cada tres o cuatro meses. La tendencia refleja un aumento de la detención prolongada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, impulsada en parte por políticas que limitan la liberación de inmigrantes mientras sus casos avanzan en los tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional no ofreció comentarios sobre por qué un número creciente de personas permanece retenido por más de seis meses, dejando a numerosos inmigrantes en una situación de incertidumbre prolongada.
