ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este proyecto los PROTEGERÍA e IMPEDIRÍA que la policía local ayude a ICE en operativos
Este gran proyecto de ley en California tiene como finalidad limitar la colaboración de las fuerzas del orden locales con el ICE. ¿Favorece a los inmigrantes?
¡Mucha atención! Recientemente, un legislador del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, decidió proponer una nueva legislación que, si se llega a aprobar, impediría que los agentes del orden locales colaboren con los funcionarios federales de inmigración en la implementación del programa de deportación masiva impulsado por el presidente Trump. ¿Eso es bueno para los inmigrantes?
Este proyecto impediría que la policía local ayude a ICE en operativos
'East Bay Times' y otros portales internacionales impactaron a la comunidad inmigrante en EE. UU. al señalar que la senadora Sasha Renée Pérez, representante demócrata de Alhambra, ha propuesto la Ley de Protección de los Derechos de California.
Este proyecto impediría que la policía local ayude a ICE en operativos.
Esta iniciativa tiene como finalidad establecer que las fuerzas policiales, tanto estatales como locales, no puedan colaborar con agentes federales en operaciones que impliquen prácticas de perfilación racial o de identidad, la criminalización de la libertad de expresión garantizada, además del uso de "armas militares no autorizadas" contra la población de este estado.
A través de una última conferencia de prensa en el Centro de Democracia, ubicado en el Museo Nacional Japonés Americano en Los Ángeles, el lunes 16 de febrero, la senadora confirmó que la administración Trump no solo atacó a las personas por su apariencia o forma de hablar, sino que también sus acciones se dieron contra ciudadanos estadounidenses que cuestionan a los agentes ICE.
¿Qué más se sabe sobre este proyecto de ley en California?
Según lo expuesto, el proyecto de ley busca salvaguardar a quienes ejercen su derecho a registrar o monitorear las acciones de la policía.
La iniciativa se enmarca en un contexto más amplio, ya que la ley santuario de California, implementada en 2017 durante la presidencia de Trump, tiene como propósito restringir la colaboración de las fuerzas policiales estatales y locales en operaciones federales de control migratorio, en especial en los casos que involucran a personas sin antecedentes penales.
