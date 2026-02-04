Tom Homan CONFIRMA BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: NUEVA ESTRATEGIA reduce la presencia de agentes del ICE en Minneapolis

Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", anunció un cambio histórico en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. La nueva estrategia reducirá la presencia de agentes en las calles y se enfocará en la detención de inmigrantes indocumentados directamente desde cárceles locales.

Según Homan, esta reorganización permitirá enfocar los recursos en las prioridades de la administración federal.

"Dado este aumento en la colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos agentes del orden público para realizar este trabajo en un entorno más seguro, con efecto inmediato reduciremos a 700 personas", afirmó Homan a N+ Univision. Esta medida promete mejorar la seguridad de la comunidad, proteger a los detenidos y optimizar los recursos del ICE en la región.

Según Tom Homan, la reorganización permitirá que el ICE concentre su labor en la custodia directa desde los centros de detención, antes de que los inmigrantes sean liberados. Actualmente, numerosos condados han firmado acuerdos de cooperación con las autoridades federales, lo que facilita una gestión más eficiente y segura de los casos.

"Más oficiales que asumen la custodia de extranjeros criminales directamente desde las cárceles significa menos oficiales en la calle realizando operaciones contra criminales", dijo Tom Homan a N+ Univision.

Esta estrategia reduce la visibilidad del ICE en espacios públicos y garantiza un entorno más seguro para los agentes, los detenidos y la comunidad local.

¿Cómo ICE mejorará la eficiencia de sus operaciones?

La nueva estrategia incluye la creación de un grupo de trabajo multiinstitucional y de un centro de operaciones conjuntas unificado, diseñados para coordinar investigaciones, acciones de cumplimiento de la ley y respuestas especiales entre diversas agencias.

"Hemos desarrollado e implementado un grupo de trabajo multiinstitucional de refuerzo dentro de un marco operativo que define las líneas de acción, las acciones integradas de cumplimiento de la ley, la investigación y la respuesta especial", explicó Homan a N+ Univision.

Con esta reorganización, el ICE podrá concentrar sus recursos en acciones prioritarias definidas por la administración federal, reduciendo la presencia de agentes en la vida cotidiana de Minneapolis.