Este martes 10 de febrero, el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó la ley SB 694, la cual ha sido diseñada para combatir las estafas dirigidas a veteranos que perciben beneficios federales por sus años de servicio.

Vale mencionar que esta reciente normativa establece la necesidad de contar con acreditación federal para quienes gestionen reclamos de prestaciones, prohíbe la imposición de tarifas no autorizadas y refuerza la protección de la privacidad y seguridad de los beneficiarios en California, EE. UU.

Newsom firma ley SB 694 que ofrece protección clave para esta comunidad en EE. UU.

'La Nación' y otros portales internacionales señalaron la última acción que realizó Gavin Newsom, quien firmó la ley SB 694. En un acto realizado en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos estatal (CalVet), el gobernador californiano promulgó la legislación para reforzar las protecciones de los veteranos.

Con ello, ahora se buscará mejorar el monitoreo de las prestaciones y verificar la identidad de quienes solicitan beneficios. Según un comunicado compartido por la oficina de Newsom, las principales disposiciones de la ley incluyen la exigencia de acreditación federal para cualquier persona que desee preparar, presentar o procesar reclamaciones de beneficios para veteranos.

Asimismo, ahora están prohibidas las tarifas no autorizadas, salvo aquellas expresamente permitidas por la legislación federal, y se amplía la Ley de Recursos Legales del Consumidor de California para incluir reclamos de beneficios de veteranos.

Por último, se ha establecido un marco para proteger la privacidad y seguridad de los veteranos, prohibiendo la compartición de credenciales de inicio de sesión y el acceso a sistemas gubernamentales seguros mediante credenciales ajenas, así como la exigencia de proporcionar PIN relacionados con tarjetas de acceso común.

Estas fueron las declaraciones de Newsom ante la nueva ley

Luego de confirmar las protecciones para este grupo mediante su página web, Newsom resaltó la importancia de los veteranos de guerra.

"Tenemos una deuda de gratitud con nuestra comunidad de veteranos por sus años de servicio y sacrificio. Al promulgar esta ley, garantizamos que los veteranos y miembros del servicio conserven más dinero en sus bolsillos y no llenen las arcas de actores depredadores. Estamos cerrando esta laguna legal del fraude federal para siempre", señaló.