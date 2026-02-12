0
ESCÁNDALO en Walmart de Frankfort: hombre de Indianápolis MUERDE a un oficial durante un altercado, ¿qué pasó?

Durante un operativo por posibles delitos sexuales en un Walmart de Frankfort, varios policías resultaron heridos, y uno incluso fue mordido.

Hombre de Indianápolis muerde a oficial en Walmart de Frankfort.
Un incidente impactante ocurrió en un Walmart de Frankfort el miércoles por la tarde, cuando un hombre de Indianápolis fue arrestado tras morder a un oficial de policía durante un altercado dentro de la tienda. La situación, que involucró a un sospechoso de 22 años y un operativo encubierto relacionado con un caso de comunicación con un menor, dejó a varios oficiales con heridas leves y generó alarma entre los clientes presentes.

Walmart

Un hombre de Indianápolis fue arrestado en Frankfort por morder a un policía en Walmart.

Este grupo de inmigrantes tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán deportados.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS

Hombre de Indianápolis muerde a un oficial durante un altercado en Walmart de Frankfort

De acuerdo con información publicada por WTHR 13NEWS, los agentes de policía de Frankfort fueron llamados alrededor de las 4:45 p.m. del 11 de febrero a un Walmart, donde se estaba transmitiendo en vivo un video en Facebook con una mujer que actuaba como señuelo. El sospechoso, identificado como Edy Fernando González Hernández, de 22 años, había viajado desde Indianápolis y, según la policía, creía que estaba interactuando con una menor.

Al llegar los oficiales al lugar, la situación se intensificó rápidamente. La policía informó que "el sospechoso de 22 años comenzó a forcejear con los agentes y mordió a uno de ellos en el brazo". El oficial lesionado fue atendido en el hospital IU Frankfort y dado de alta posteriormente.

Detención y consecuencias legales

Tras el altercado, González Hernández fue arrestado por las autoridades locales. Según WTHR 13NEWS, los oficiales emplearon una pistola Taser y gas pimienta para controlar la situación. Además del oficial mordido, otros dos agentes sufrieron lesiones leves que no requirieron hospitalización. La policía de Frankfort informó que se asignarán detectives al caso en relación con las acusaciones de comunicación con un menor.

Este incidente en el Walmart de Frankfort subraya los riesgos de las operaciones encubiertas en línea y la violencia que puede surgir en confrontaciones inesperadas. Las autoridades continúan investigando mientras González Hernández permanece bajo custodia.

