- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Atlético vs Barcelona
- Argentinos vs River Plate
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ESCÁNDALO en Walmart de Frankfort: hombre de Indianápolis MUERDE a un oficial durante un altercado, ¿qué pasó?
Durante un operativo por posibles delitos sexuales en un Walmart de Frankfort, varios policías resultaron heridos, y uno incluso fue mordido.
Un incidente impactante ocurrió en un Walmart de Frankfort el miércoles por la tarde, cuando un hombre de Indianápolis fue arrestado tras morder a un oficial de policía durante un altercado dentro de la tienda. La situación, que involucró a un sospechoso de 22 años y un operativo encubierto relacionado con un caso de comunicación con un menor, dejó a varios oficiales con heridas leves y generó alarma entre los clientes presentes.
Un hombre de Indianápolis fue arrestado en Frankfort por morder a un policía en Walmart.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS
Hombre de Indianápolis muerde a un oficial durante un altercado en Walmart de Frankfort
De acuerdo con información publicada por WTHR 13NEWS, los agentes de policía de Frankfort fueron llamados alrededor de las 4:45 p.m. del 11 de febrero a un Walmart, donde se estaba transmitiendo en vivo un video en Facebook con una mujer que actuaba como señuelo. El sospechoso, identificado como Edy Fernando González Hernández, de 22 años, había viajado desde Indianápolis y, según la policía, creía que estaba interactuando con una menor.
Al llegar los oficiales al lugar, la situación se intensificó rápidamente. La policía informó que "el sospechoso de 22 años comenzó a forcejear con los agentes y mordió a uno de ellos en el brazo". El oficial lesionado fue atendido en el hospital IU Frankfort y dado de alta posteriormente.
Detención y consecuencias legales
Tras el altercado, González Hernández fue arrestado por las autoridades locales. Según WTHR 13NEWS, los oficiales emplearon una pistola Taser y gas pimienta para controlar la situación. Además del oficial mordido, otros dos agentes sufrieron lesiones leves que no requirieron hospitalización. La policía de Frankfort informó que se asignarán detectives al caso en relación con las acusaciones de comunicación con un menor.
Este incidente en el Walmart de Frankfort subraya los riesgos de las operaciones encubiertas en línea y la violencia que puede surgir en confrontaciones inesperadas. Las autoridades continúan investigando mientras González Hernández permanece bajo custodia.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
d'Uchis Sweets & Cakes
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!
PRECIOS/ 79.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90