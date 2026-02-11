Iba a Walmart y terminó con el AUTO BALEADO: el aterrador momento que se vivió en Orlando

Un incidente violento en un estacionamiento de Orlando convirtió una visita rutinaria a Walmart en una experiencia peligrosa. El hecho ocurrió el martes por la noche en el Walmart Supercenter cercano a Kirkman Road y Metrowest Boulevard, donde, según las autoridades, se realizaron disparos que alcanzaron el vehículo de un transeúnte.

"Hombres en un BMW plateado y en una camioneta roja discutieron, y uno de los ocupantes del BMW disparó aproximadamente diez veces hacia la camioneta", reportó WKMG News 6 ClickOrlando.

Confusión y disparos en el estacionamiento de Walmart

La policía de Orlando indicó que un conductor escuchó tres o cuatro golpes mientras se encontraba cerca del centro de jardinería, y poco después su espejo se rompió, aparentemente por una bala perdida. El conductor resultó ileso. Según WKMG News 6 ClickOrlando, el hombre "pidió a la seguridad de Walmart que revisara el video de vigilancia para ver qué sucedió y, mientras esperaba, encontró lo que parecía ser una bala en el suelo debajo de su espejo".

Testigos aseguraron que la discusión comenzó entre los ocupantes del BMW plateado y los de la camioneta roja. Ambos vehículos abandonaron el lugar tras los disparos, dejando casquillos frente a una de las tiendas.

Arresto del sospechoso y cargos en su contra

La policía local logró localizar el BMW en la zona del parque Washington Shores. Sin embargo, el vehículo se dio a la fuga, saltándose varios semáforos, antes de ser hallado en un complejo de apartamentos, donde arrestaron a Ángel Javier Morell O'Neill, de 40 años.

WKMG News 6 ClickOrlando cita que Morell explicó: "Llevaba a mi madre a una cita médica cuando la camioneta roja se me cruzó y comenzó a seguirme. Saqué mi Glock porque me preocupaba que el conductor tuviera un arma". Según el reporte policial, disparó su arma y luego la arrojó fuera de su vehículo mientras conducía por South Kirkman Road.

El conductor de la camioneta roja también fue localizado y declaró que escuchó los disparos mientras estaba en el estacionamiento y vio al BMW huir. Morell enfrenta ahora cargos de intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego y de disparar o arrojar un misil a un vehículo.