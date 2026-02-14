Recientemente, un hombre de 77 años ha sido citado por las autoridades tras ser considerado como el principal sospechoso de un incidente en el que, según informes policiales, atropelló de manera accidental a un peatón de 19 años en el estacionamiento de una tienda Walmart. La situación ha generado preocupación y se están llevando a cabo las investigaciones. ¿Podría ser llevado a prisión?

Walmart: hombre de 77 años es arrestado tras atropellar a peatón en estacionamiento

Según informes de 'Local21News' y otros portales internacionales, se llevó a cabo un lamentable accidente el pasado 7 de febrero de 2026, aproximadamente a las 3:30 p. m., en el estacionamiento del Walmart ubicado en Conestoga Drive, Shippensburg, en Estados Unidos.

Al respecto, la Policía Estatal de Pensilvania, confirmó que un hombre al volante, quien tendría 77 años y del cual no se conoce más sobre su identidad, confundió el pedal del acelerador con el del freno mientras maniobraba en el área de estacionamiento. Como resultado, atropelló a un peatón y colisionó con otro vehículo.

A través de lo expuesto, se ha anunciado que el peatón sufrió lesiones leves y fue trasladado de inmediato al hospital Wellspan para recibir atención médica. En tanto, no se registraron heridos adicionales sobre el incidente. Hasta el momento, se conoció que conductor enfrentará cargos por conducción imprudente y por no detenerse ante una señal de pare.

¿Qué hacer ante un accidente automovilístico en el estacionamiento Walmart?

Bajo este contexto, es importante saber que, en caso de un accidente automovilístico en un establecimiento como Walmart, es necesario priorizar la seguridad de todos los involucrados. Si hay heridos, se debe llamar al 911 de inmediato y notificar a la gerencia de la tienda para que se elabore un informe del incidente.

También se debe documentar la escena mediante fotografías y recopilar información de testigos presentes. Asimismo, es esencial buscar atención médica, evitar firmar cualquier documento sin la debida asesoría legal y contactar a un abogado especializado para gestionar el reclamo, considerando la complejidad que implica presentar reclamaciones contra grandes corporaciones.