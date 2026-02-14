0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Alianza Atlético

ALERTA en Walmart de Conestoga Drive: hombre de 77 años es ARRESTADO y enfrentará cargos tras ATROPELLAR a peatón en estacionamiento

Un hombre de Shippensburg, en EE. UU., ha sido citado por la policía estatal tras ser el principal sospechoso de un incidente que se llevó a cabo en un Walmart.

Melanni Miranda
Walmart: hombre de 77 años es arrestado tras atropellar a peatón en estacionamiento.
Walmart: hombre de 77 años es arrestado tras atropellar a peatón en estacionamiento. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

Recientemente, un hombre de 77 años ha sido citado por las autoridades tras ser considerado como el principal sospechoso de un incidente en el que, según informes policiales, atropelló de manera accidental a un peatón de 19 años en el estacionamiento de una tienda Walmart. La situación ha generado preocupación y se están llevando a cabo las investigaciones. ¿Podría ser llevado a prisión?

ICE arresta en Walmart a un refugiado ucraniano.

PUEDES VER: PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

Walmart: hombre de 77 años es arrestado tras atropellar a peatón en estacionamiento

Según informes de 'Local21News' y otros portales internacionales, se llevó a cabo un lamentable accidente el pasado 7 de febrero de 2026, aproximadamente a las 3:30 p. m., en el estacionamiento del Walmart ubicado en Conestoga Drive, Shippensburg, en Estados Unidos.

Walmart.

Walmart: hombre de 77 años es arrestado tras atropellar a peatón en estacionamiento.

Al respecto, la Policía Estatal de Pensilvania, confirmó que un hombre al volante, quien tendría 77 años y del cual no se conoce más sobre su identidad, confundió el pedal del acelerador con el del freno mientras maniobraba en el área de estacionamiento. Como resultado, atropelló a un peatón y colisionó con otro vehículo.

A través de lo expuesto, se ha anunciado que el peatón sufrió lesiones leves y fue trasladado de inmediato al hospital Wellspan para recibir atención médica. En tanto, no se registraron heridos adicionales sobre el incidente. Hasta el momento, se conoció que conductor enfrentará cargos por conducción imprudente y por no detenerse ante una señal de pare.

¿Qué hacer ante un accidente automovilístico en el estacionamiento Walmart?

Bajo este contexto, es importante saber que, en caso de un accidente automovilístico en un establecimiento como Walmart, es necesario priorizar la seguridad de todos los involucrados. Si hay heridos, se debe llamar al 911 de inmediato y notificar a la gerencia de la tienda para que se elabore un informe del incidente.

También se debe documentar la escena mediante fotografías y recopilar información de testigos presentes. Asimismo, es esencial buscar atención médica, evitar firmar cualquier documento sin la debida asesoría legal y contactar a un abogado especializado para gestionar el reclamo, considerando la complejidad que implica presentar reclamaciones contra grandes corporaciones.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

  2. ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!

  3. EXCELENTES NOTICIAS en EE. UU.: entregarán 6.000 dólares a las personas que cumplan con este trámite y de manera puntual

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano