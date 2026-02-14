0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Real Madrid vs Real Sociedad

PÁNICO en Walmart de Indianola: camión se estrella y ocasiona ACCIDENTE que deja como resultado a dos personas heridas

Un camión colisionó contra un Walmart, dejando a dos personas heridas. ¿Por qué el vehículo perdió el control? ¿Se conoce al autor del incidente en EE. UU.?

Melanni Miranda
Walmart: camión se estrella y ocasiona accidente que deja como resultado a dos personas heridas.
Walmart: camión se estrella y ocasiona accidente que deja como resultado a dos personas heridas. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Casi sucede lo peor! Recientemente, la policía de Indianola, en Misisipi, ha decidido empezar una investigación tras el accidente de un camión que colisionó contra la entrada de un Walmart, dejando al menos a dos personas heridas. Las autoridades locales, por el momento, se encuentran recolectando información sobre el incidente para determinar las causas y demás.

ICE arresta en Walmart a un refugiado ucraniano.

PUEDES VER: PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

Walmart: camión se estrella y ocasiona accidente que deja como resultado a dos personas heridas

'Wapt16' y otros portales internacionales informaron sobre el reporte de un incidente que se registró en la tienda Walmart de Indianola, en Misisipi, EE. UU., donde un anciano, según lo expuesto por testigos, colisionó su camioneta contra la entrada del establecimiento tras un altercado con otra persona presente en el lugar.

Walmart.

Walmart: camión se estrella y ocasiona accidente que deja como resultado a dos personas heridas.

Tal como señalaron los medios, el incidente dejó al menos dos personas heridas, aunque las autoridades no han proporcionado información sobre sus identidades ni la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el conductor ni sobre posibles cargos en su contra, además de no conocerse sus datos personales. Lo que sí se ha revelado es que tienda estadounidense permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

¿Por qué Walmart es tan importante en EE. UU.?

Walmart se ha convertido en un pilar importante en Estados Unidos al ser el minorista más grande a nivel global y líder en el sector de comestibles. Su estrategia de precios bajos, conocida como "Everyday Low Prices", impacta de gran manera en la economía de millones de familias.

Con una plantilla que supera los 1,6 millones de trabajadores, la empresa americana se destaca como uno de los principales empleadores privados del país, contribuyendo al impulso de la economía local y al fortalecimiento de la manufactura estadounidense.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

  2. ALERTA MÁXIMA con ICE, inmigrantes: este grupo de extranjeros quedó SEÑALADO en todo Estados Unidos

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano