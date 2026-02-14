DHS pone fin al TPS para Yemen y les exige abandonar el país "voluntariamente", ¿qué pasará con ellos?

¡Muy importante! Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impactó a todos al anunciar la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos yemeníes residentes en Estados Unidos. Al respecto, instó a esta población a abandonar el país de forma "voluntaria" en un plazo de 60 días. ¿Qué sucedería con ellos si no abandonan el país?

DHS pone fin al TPS para Yemen: este país ya no recibirá protección

La decisión de la Administración Trump, la cual se confirmó este viernes 13 de febrero, establece que Yemen ya no cumple con los criterios legales para ser designado bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Noem señaló que "permitir que los beneficiarios del TPS de Yemen permanezcan temporalmente en EE. UU. es contrario a nuestros intereses nacionales".

Cabe precisar que, hasta el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 1.975 yemeníes contaban con esta protección en el país, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Yemen fue incluido en el programa el 3 de septiembre de 2015, obteniendo un periodo de protección de 18 meses debido al estallido del conflicto armado en la nación.

Desde 2014, las fuerzas gubernamentales, apoyadas por una coalición liderada por Arabia Saudí, han estado en combate con los rebeldes hutíes por el control del territorio. Este conflicto ha generado un desplazamiento interno de más de 4,3 millones de personas, lo que ha llevado a la ONU a calificar la situación como una de las "peores crisis humanitarias del mundo".

Al respecto, es bueno saber que la última ampliación del estatus TPS ocurrió en 2024, con una fecha de expiración fijada para el 3 de marzo de este año. No obstante, desde ya se ha exigido a estos inmigrantes que abandonen el país de manera "voluntaria" en 60 días y así, evitar consecuencias.

Esto sucederá con los que no abandonen EE. UU. de manera voluntaria

Los ciudadanos yemeníes en Estados Unidos que no cuentan con el estatus legal y no optan por abandonar el país de Trump de manera voluntaria podrían enfrentar procesos de deportación formal, según información del Portal de la Pontificia Universidad Javeriana y otros medios web. Esta situación se encuentra marcada por las actuales políticas de seguridad nacional.

Asimismo, estos individuos sin documentación válida están expuestos a detenciones y procedimientos de remoción forzada. Regresar a Yemen implica un alto riesgo, dado que el país enfrenta una de las crisis humanitarias más severas del mundo, con un 80% de su población viviendo en condiciones de pobreza y una infraestructura gravemente afectada.