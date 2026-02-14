¡Mucha atención! Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó una sorpresiva modificación en su política fiscal que impactará directamente a la población de adultos mayores. Esta nueva medida ofrecerá un beneficio de hasta 6.000 dólares, el cual está relacionado con un procedimiento sencillo que los ciudadanos deben realizar al presentar su declaración de impuestos cada año.

Entregarán 6.000 dólares a las personas que cumplan con este trámite y de manera puntual

Si bien, este apoyo económico y gran suma significativa es la novedad en EE. UU., solo podrán acceder a ello quienes cumplan con un requisito específico. El Gobierno estadounidense ha indicado que la asignación no se otorgará de forma automática, sino que estará sujeta a un procedimiento particular.

Cabe resaltar que esta nueva deducción es aplicable tanto si se opta por detallar los gastos como si se elige la deducción estándar. Asimismo, se ha confirmado que es de manera individual: las parejas que presentan su declaración de manera conjunta pueden beneficiarse de un monto de hasta US$12.000.

Entregarán 6.000 dólares a las personas que cumplan con este trámite y de manera puntual.

Este incentivo proviene de la ley de reforma fiscal aprobada en julio, conocida como One Big Beautiful Bill Act, que establece una deducción adicional de hasta US$6.000 para contribuyentes de 65 años o más. Para acceder al beneficio, es necesario marcarlo en la declaración de impuestos federal correspondiente al año 2025, que se presentará en este 2026. AQUÍ los requisitos:

Haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 2025.

Declarar como individual, cabeza de familia, cónyuge sobreviviente o casados presentando en conjunto.

En tanto, este beneficio no está disponible para aquellos que presenten su declaración de manera separada.

¿Cómo calificar y obtener el beneficio?

Este nuevo beneficio fiscal se suma a las deducciones históricas para personas mayores y a la deducción estándar general. Así, un contribuyente que supere los 65 años puede deducir hasta 23.750 dólares, mientras que una pareja puede alcanzar un total de 46.700 dólares, respectivamente.

No obstante, esta deducción comienza a disminuir si los ingresos superan los 75.000 dólares en declaraciones individuales, y se elimina por completo al alcanzar los 175.000 dólares. En el caso de las parejas, el recorte se inicia en 150.000 dólares y se extingue a partir de los 250.000 dólares.