- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Cristal vs Juan Pablo II
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Chivas vs América
- Universitario
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: esta es la NUEVA PRIORIDAD de ICE tras revelarse que no habrá más REDADAS en estas ciudades
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron públicamente que no se llevarán a cabo redadas migratorias en varias ciudades de EE. UU.
¡Atención! Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que no tiene intenciones de implementar nuevas operaciones migratorias masivas en algunas ciudades de Estados Unidos en el corto plazo. Altos funcionarios compartieron esta valiosa información a NBC News. ¿Es parte de una estrategia que puede perjudicar o favorecer a inmigrantes?
PUEDES VER: PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania
Esta es la nueva prioridad de ICE tras revelarse que no habrá más redadas en estas ciudades
La comunidad inmigrante está sorprendida luego que se confirmara que no se llevarán a cabo más redadas migratorias masivas en ciertas ciudades. Esta información se dio a conocer un día después de que Tom Homan, asesor fronterizo de Donald Trump, anunciara la finalización de la Operación Metro Surge en Minnesota, considerada el operativo de control migratorio más grande hasta la fecha.
Conoce la nueva prioridad de ICE tras revelarse que no habrá más redadas en estas ciudades.
La iniciativa en mención involucró a más de 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras entidades federales en la región de las Twin Cities. Si bien, se registraron 4.000 arrestos, la operación generó debates tras la muerte de los ciudadanos Renee Nicole Good y Alex Pretti, a manos de agentes de inmigración.
Ahora, según los funcionarios consultados, ICE centrará sus esfuerzos en individuos con antecedentes criminales graves y violaciones migratorias significativas, evitando redadas masivas en lugares específicos. Además, se ha señalado que no se prevé la participación activa de agentes de la Patrulla Fronteriza en operativos internos, quienes regresarán a sus sectores en la frontera.
¿Qué planes tiene Kristi Noem en EE. UU.?
La secretaria del DHS Kristi Noem, ha expuesto su intención de priorizar la atención a víctimas de delitos y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad electoral, tal como señaló un funcionario. Sin embargo, las estadísticas reflejan la magnitud de la política migratoria implementada actualmente.
Por su parte, Todd Lyons, director interino de ICE, presentó ante el Congreso que durante el primer año de la actual administración se llevaron a cabo cientos de miles de arrestos y deportaciones, incluyendo a miles de presuntos pandilleros y personas consideradas como amenazas a la seguridad.
- 1
PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania
- 2
ALERTA MÁXIMA con ICE, inmigrantes: este grupo de extranjeros quedó SEÑALADO en todo Estados Unidos
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90