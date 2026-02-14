¡Atención! Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que no tiene intenciones de implementar nuevas operaciones migratorias masivas en algunas ciudades de Estados Unidos en el corto plazo. Altos funcionarios compartieron esta valiosa información a NBC News. ¿Es parte de una estrategia que puede perjudicar o favorecer a inmigrantes?

Esta es la nueva prioridad de ICE tras revelarse que no habrá más redadas en estas ciudades

La comunidad inmigrante está sorprendida luego que se confirmara que no se llevarán a cabo más redadas migratorias masivas en ciertas ciudades. Esta información se dio a conocer un día después de que Tom Homan, asesor fronterizo de Donald Trump, anunciara la finalización de la Operación Metro Surge en Minnesota, considerada el operativo de control migratorio más grande hasta la fecha.

Conoce la nueva prioridad de ICE tras revelarse que no habrá más redadas en estas ciudades.

La iniciativa en mención involucró a más de 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras entidades federales en la región de las Twin Cities. Si bien, se registraron 4.000 arrestos, la operación generó debates tras la muerte de los ciudadanos Renee Nicole Good y Alex Pretti, a manos de agentes de inmigración.

Ahora, según los funcionarios consultados, ICE centrará sus esfuerzos en individuos con antecedentes criminales graves y violaciones migratorias significativas, evitando redadas masivas en lugares específicos. Además, se ha señalado que no se prevé la participación activa de agentes de la Patrulla Fronteriza en operativos internos, quienes regresarán a sus sectores en la frontera.

¿Qué planes tiene Kristi Noem en EE. UU.?

La secretaria del DHS Kristi Noem, ha expuesto su intención de priorizar la atención a víctimas de delitos y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad electoral, tal como señaló un funcionario. Sin embargo, las estadísticas reflejan la magnitud de la política migratoria implementada actualmente.

Por su parte, Todd Lyons, director interino de ICE, presentó ante el Congreso que durante el primer año de la actual administración se llevaron a cabo cientos de miles de arrestos y deportaciones, incluyendo a miles de presuntos pandilleros y personas consideradas como amenazas a la seguridad.