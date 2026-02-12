0

ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: exponen ARRESTOS de ilegales en estas peligrosas zonas y son DEPORTADOS de inmediato

Se registró una operación en Arizona y California que dejó como resultado la detención de inmigrantes ilegales en EE. UU. ¿No importan los antecedentes?

Exponen arrestos de inmigrantes ilegales en estas peligrosas zonas y son deportados de EE. UU.
¡Mucha atención! En enero de este 2026, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo una gran de detenciones de inmigrantes que intentaron ingresar de manera ilegal a Estados Unidos en áreas de Arizona y California, respectivamente. Según lo expuesto por 'Tribuna de San Luis', en los arrestos figuran dos cubanos, un ciudadano de Pakistán y dos mexicanos con antecedentes delictivos. ¿Qué se sabe al respecto?

Los arrestos del ICE continúan, deteniendo a miles de inmigrantes sin antecedentes.

Es importante saber que la detención de inmigrantes indocumentados por parte de la Patrulla Fronteriza, en EE. UU., sigue siendo un tema relevante, tal como lo evidenció ahora un sorpresivo arresto de dos ciudadanos cubanos en el condado de Yuma, en Arizona.

Según los informes del medio mencionado líneas arriba, el 22 de enero de 2026, agentes de la estación Blythe interceptaron un auto en la Interestatal 10, cerca de Blythe, California, donde encontraron a los cubanos, quienes habían cruzado ilegalmente al país cerca de Eagle Pass, Texas, en diciembre de 2023. Ambos fueron sometidos a un proceso de deportación y expulsados del país de manera inmediata.

En tanto, también se informó que, en otro incidente, en un control de la autopista 95, cerca de Quartzite, Arizona, se privó de su libertad a un camionero paquistaní que contaba con una licencia de conducir comercial de Nevada y que también había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2023. Con ello, se confirmó la presencia de las fuerzas en estas zonas peligrosas.

Otros arrestos en estos últimos días

Bajo este preocupante contexto, agentes de la Estación Wellton también procedieron con arrestar a dos ciudadanos mexicanos, identificados como Saúl "N" y Juan Manuel "N", quienes poseen antecedentes penales relacionados con la fabricación y distribución de sustancias controladas, así como por ingreso ilegal al país americano.

Se conoció que ambos individuos habían sido deportados anteriormente por sus antecedentes delictivos y ahora enfrentan nuevos cargos por reingreso ilegal y por ingresar a una propiedad militar sin autorización. Una vez que se complete el proceso judicial correspondiente, se procederá con su expulsión.

