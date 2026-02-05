Las firmó Gavin Newsom: los inmigrantes en California están OFICIALMENTE PROTEGIDOS por estas 8 leyes

En 2025, California alcanzó un hito en la protección de sus comunidades vulnerables. El gobernador Gavin Newsom aprobó un paquete de ocho leyes que fortalecen los derechos de los inmigrantes en el estado y garantizan una mayor transparencia y seguridad en las instituciones públicas y privadas.

Varias de estas normas comenzaron a regir a finales de 2025, y el resto entró en vigor el 1 de enero de 2026, consolidando a California como líder en políticas progresistas en Estados Unidos.

Derechos de educación, salud y empleo reforzados para inmigrantes en California

Entre las reformas más relevantes destaca la SB 98, que modifica el Código Escolar para exigir a colegios y universidades que informen sobre la presencia de agentes migratorios, protegiendo así a estudiantes, familias y personal académico. Complementando esta medida, las leyes AB 49 y AB 419 refuerzan que los espacios educativos sean zonas seguras, limitando el ingreso de autoridades migratorias y protegiendo la información de los estudiantes.

En el ámbito sanitario, la SB 81 (Confidentiality of Medical Information Act, CMIA) clasifica el estatus migratorio como información confidencial, restringiendo su divulgación y estableciendo protocolos claros para atender solicitudes de agentes federales.

En el ámbito laboral, la SB 294 (Workplace Know Your Rights Act) obliga a los empleadores a informar a los trabajadores sobre sus derechos y prohíbe cualquier represalia por el ejercicio de los mismos, fortaleciendo la protección de los empleados inmigrantes.

California cerró un año de debate legislativo con la aprobación de varias leyes por Gavin Newsom.

Gavin Newsom aprueba leyes esenciales que refuerzan la transparencia y protegen los derechos en California

Otras leyes de gran impacto son la SB 805 (No Vigilantes Act) y la SB 627 (No Secret Police Act), que aumentan la transparencia de los agentes de seguridad y restringen el uso de cobertura facial en funciones oficiales, generando confianza en la comunidad. Por su parte, la SB 307 protege a los estudiantes universitarios que enfrenten detenciones o procesos de deportación, asegurando su elegibilidad para becas y manteniendo las exenciones de matrícula para no residentes.

Estas ocho leyes reflejan el esfuerzo integral de Gavin Newsom y del estado de California por garantizar derechos, proteger a los inmigrantes y consolidar a la región como referente de políticas progresistas en Estados Unidos. Gracias a estas medidas, las comunidades migrantes cuentan ahora con un marco legal más sólido que les permite vivir, estudiar y trabajar con seguridad y dignidad.

Gavin Newsom cuestiona la política migratoria de la administración Donald Trump

En una conferencia en San Diego, el gobernador Gavin Newsom resaltó los esfuerzos de California contra las drogas y criticó las políticas migratorias represivas del expresidente Trump. Condenó las redadas masivas de inmigración en Los Ángeles y otras ciudades, recordando que una de las primeras acciones de ICE fue el arresto del personal de cocina del restaurante Buona Forchetta en mayo pasado.

Además, cuestionó la "federalización de la Guardia Nacional" y el uso de cientos de millones de dólares de los contribuyentes.