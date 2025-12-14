0
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula tras el interés de Alianza Lima: "Decidido"

¿Llegará a Matute? Prensa argentina impacta al revelar que Luis Advíncula ya tomó una decisión sobre su futuro tras el fuerte interés de Alianza Lima por su fichaje.

Angel Curo
En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula tras el interés de Alianza Lima
En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula tras el interés de Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima busca armar un plantel de primer nivel tras el fracaso de la temporada 2025. Los blanquiazules quieren remecer el mercado fichando a Luis Advíncula para buscar el título de la Liga 1 2026 y se conoció que ya vienen sosteniendo conversaciones. En esa línea, desde Argentina revelan que el lateral ya tomó una firme decisión sobre su futuro.

Prensa argentina reveló el futuro de Luis Advíncula tras el interés de Alianza Lima

En las últimas semanas, el nombre de Luis Advíncula ha tomado fuerza como posible refuerzo de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Incluso, se conoció que la dirección deportiva del club, encabezada por Franco Navarro, se encuentra en Argentina evaluando esta posible operación, así como otras incorporaciones.

En este contexto, el medio argentino ‘Crónica’ sorprendió al informar que el ‘Rayo’ tomó la decisión de continuar en Boca Juniors con el objetivo de pelear un lugar en el once titular. Esta postura estaría influenciada por la incertidumbre en torno a la designación del nuevo director técnico de los ‘xeneizes’ para la próxima temporada.

Luis Advíncula, Boca Juniors

Luis Advíncula tiene decidido seguir en Boca Juniors a esperas de conocer a su nuevo DT, revelan en Argentina.

"En las últimas horas el futbolista de 35 años habría decidido mantenerse en el Xeneize a pelearla, a la espera del DT que sea designado por Juan Román Riquelme o la continuidad de Úbeda", mencionaron.

Asimismo, indicaron que las ofertas recibidas por la directiva de Boca no fueron bien recibidas en el aspecto económico. Esta situación también se replica en el entorno de Advíncula, debido a las altas expectativas salariales del jugador. En esa línea, revelaron que la intención de 'Bolt' es cumplir su contrato con Boca y regresar al fútbol peruano como agente libre.

"La realidad que es las ofertas que llegaron a Advíncula fueron inaceptables tanto para club como para el futbolista por su elevado sueldo. Su idea es finalizar el vínculo y con el pase en su poder, regresar como jugador libre a su país", sentenciaron.

Luis Advíncula también suena como fichaje en Sporting Cristal

Del mismo modo, uno de los equipos que también tienen como una opción a Advíncula para la siguiente temporada es Sporting Cristal, que estaría esperando acabar la temporada como Perú 2 y poder iniciar las gestiones para firmar al 'Rayo'.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

