¿A qué hora juega Villarreal vs. Manchester City y dónde ver en vivo por la Champions League?
Revisa cuál es la hora, día y canal para ver el partido entre Villarreal y Manchester City EN VIVO por la nueva fecha de la Champions League 2025.
Faltan pocas horas para el encuentro entre Villarreal vs Manchester City por la tercera jornada de la Champions League. El partido se jugará desde el Estadi de la Ceràmica. El 'Submarino amarillo' está en un buen momento en LaLiga, pero los ingleses llegarían para arrebatarle los puntos y mantenerse entre los primeros lugares.
¿Cuándo juega Villarreal vs Manchester City?
El partido entre Villarreal vs Manchester City es parte de la tercera fecha de la UEFA Champions League y se jugará el martes 21 de octubre. La realidad de estos dos equipos es diferente en dicha competición. Villarreal suma apenas un punto que logró sacar del empate ante la Juventus, mientras que el City suma cuatro unidades.
¿A qué hora juega Villarreal vs Manchester City?
El duelo entre Villarreal vs Manchester City iniciará a las 14:00 horas en Perú (19:00 horas GMT). A continuación, te brindamos todos los horarios para que puedas seguir el cotejo desde otros países.
- México: 13:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Villarreal vs Manchester City?
La transmisión del partido entre Villarreal vs Manchester City se podrá ver a través de la señal de ESPN en toda Latinoamérica. También se puede seguir todas las ocurrencias en la plataforma de Disney Plus.
Resultados entre Villarreal vs Manchester City
En toda su historia, el Villarreal y Manchester City se han enfrentado dos veces. El cuadro inglés se llevó la victoria en ambos cotejos donde el primer encuentro fue en octubre de 2011 por 2 a 1 y el segundo en noviembre de 2011 por 3 a 0.,
